‭‬حباً في المعرفة‭‬.. متطوعون يكرسون وقتهم لإثراء ويكيبيديا العربية

المصدر: القاهرة - رويترز

مدفوعون بالفخر بلغتهم وتراثهم، يعمل أعضاء شبكة متنامية من المتطوعين في إثراء المحتوى المنشور باللغة العربية على ويكيبيديا، وأسهمت جهودهم في زيادة المقالات العربية إلى أكثر من مليون مقال على الموسوعة الإلكترونية.

وخرجت ويكيبيديا العربية إلى النور في عام 2003، بعد عامين من إطلاق الموسوعة الأم، وشهدت نمواً سريعاً في السنوات الأخيرة، إذ تضاعف عدد المقالات إلى أكثر من الضعف منذ عام 2015 بفضل المتطوعين المتحمسين في جميع أنحاء العالم العربي.

واحتفلت ويكيبيديا الأم في يناير بمرور 20 عاماً على مولدها، لكنها احتفلت بشكل خاص بمجتمع المحررين المتطوعين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذين يعملون على زيادة المحتوى باللغة العربية وغيرها من اللغات والذي يعكس طبيعة وثقافات المنطقة المتعددة.

وقالت آمنة الميزوني، وهي متطوعة تونسية وتدير أيضاً جمعية معنية بالتراث «نحن متطوعون حباً في اللغة العربية، حباً في ثقافتنا، حباً في بلداننا، حباً في المعرفة عموماً».

في‭‭‭‭ ‬‬‬‬عام 2020، أجرى أكثر من 15 ألف من محرري ويكيبيديا العربية أكثر من 1.6 مليون تعديل على مقالات ويكيبيديا المختلفة، وأنشأوا أكثر من 77 ألف مقال جديد بالعربية عليها. وانضم 136 ألف مستخدم مسجل جديد إلى ويكيبيديا العربية بزيادة قدرها 44% مقارنة بعام 2019.

وقال جاك رباح، وهو أحد المديرين الإقليميين في مؤسسة ويكيميديا، وهي مؤسسة غير هادفة للربح تُشغل ويكيبيديا وتزود محرريها بالبرمجيات وتمويل المشاريع والشراكات التي تساعد على تعزيز المحتوى، إن نمو ويكيبيديا العربية كان «متفجراً» خلال السنوات الست الماضية بفضل هؤلاء المتطوعين.

وأضاف أنهم يساعدون بعضهم البعض لخلق مزيد من المعرفة.

وكان لدى ويكيبيديا نحو 400 ألف مقال باللغة العربية في 2015 ولكن العدد تزايد بمقدار أكثر من الضعف ليصل إلى أكثر من مليون مقال مع بداية 2021.

وجاءت ويكيبيديا العربية في المركز العاشر من حيث اللغات الأكثر زيارة على ويكيبيديا بالنسبة للمحتوى المتعلق بمرض كوفيد-19، لكن منتقدين يقولون إن الموقع يفتقر إلى تغطية العلوم والتكنولوجيا باللغة العربية بالشكل الكافي، وهي فجوة يقول بعض المتطوعين إنهم يعملون على سدها.

ويقضي أناس السدراتي، وهو مهندس اتصالات مغربي يبلغ من العمر 31 عاماً ويعمل ويدرس في السويد، ما يقرب من ساعتين يومياً في كتابة مقالات جديدة أو تعديل مقالات قائمة أو الترجمة أو التنسيق مع متطوعين آخرين. وقال لـ«رويترز»: «قد لا تتوافر للناس فرصة مثلاً للحصول على التعلم الكامل ولشراء الكتب، فعلى الأقل تكون هناك موسوعة على الإنترنت توفر جميع المعلومات بشكل حر ومجاني ومفتوحة للجميع».

ومليون مقال باللغة العربية لا تشكل سوى جزء بسيط مما يقرب من 55 مليون مقال بمختلف اللغات على ويكيبيديا. ويقول متطوعون إن هناك متسعاً لمزيد من النمو.

وقال سرمد ياسين، وهو متطوع عراقي يبلغ من العمر 40 عاماً ويعمل أيضاً مهندس اتصالات «الوطن العربي ممكن أن يكتب أكثر، ويجب أن يكون لنا مقال في كل شيء موجود وكل شيء متعلق بحياتنا، عندنا حضارة عريقة، عندنا أدباء، عندنا شعراء، عندنا ناس مبدعين في كل المجالات».

وتمول مؤسسة ويكيميديا، التي لا تتدخل في المحتوى التحريري للموسوعة، مشاريع عديدة لتنمية وإثراء المحتوى العربي مثل مشروع المعرفة ومشروع (ويكي جاب) وهو مشروع يهدف إلى زيادة المحتوى الخاص بالمرأة العربية على الموسوعة لسد فجوة في هذا المجال. ومولت المؤسسة مشاريع عدة لتسليط الضوء على التراث في الأردن وسورية ودول عربية أخرى.

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