«جمعية الفجيرة» تمنح 8 إماراتيين «وسام الثقافة»

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

كرّمت جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، أول من أمس، في مقرها بالفجيرة، عدداً من الشخصيات الثقافية والمجتمعية المؤثرة في الإمارة، بمنحهم «وسام الثقافة» من الطبقة الذهبية، وذلك بحضور الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس الاتحاد الإماراتي لبناء الأجسام والقوة البدنية، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية.

ومنح الوسام إلى رئيس مجلس إدارة الجمعية، الأديب خالد الظنحاني، والأكاديمية هدى الدهماني، والكاتبة حياة الحمادي، والإعلامي سعيد الكياني، والباحثة في التراث والإعلام فاخرة بن داغر، والروائية سلمى الحفيتي، والشاعرة سليمة المزروعي، والناشطة الاجتماعية موزة اليماحي؛ تثميناً لجهودهم وإسهاماتهم المتميزة في المجالين الثقافي والاجتماعي بدولة الإمارات.

وأشاد الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي بدور «جمعية الفجيرة» كمؤسسة ثقافية تدعم المشهد الثقافي داخل الإمارة وخارجها من خلال برامجها المتنوعة التي تستهدف شرائح المجتمع كافة، منوهاً بدور الجمعيات ذات النفع العام في النهوض بالعمل الثقافي، وتعزيز الوعي المجتمعي، ودعم المبدعين والموهوبين من أبناء الدولة الذين يمثلون الثروة الحقيقية للوطن.

من جهته، قال الظنحاني: «إن وسام الثقافة الذي تمنحه (الفجيرة الثقافية) للشخصيات الثقافية والمجتمعية هو الأول من نوعه على مستوى الدولة، ويهدف إلى تثمين إنجازات أصحاب العطاء وتقدير جهودهم في تنمية المجتمع ونشر ثقافة المعرفة، فضلاً عن تسليط الضوء على تجاربهم وبصماتهم في خدمة الوطن، ليكونوا نبراساً وسراجاً يهتدي به شباب الإمارات وأجيال المستقبل». وأكد حرص «الفجيرة الثقافية» على مواصلة جهودها الوطنية، بما اكتسبته من خبرات عملية ومعرفية، وما تمتلكه من إمكانات وكفاءات في قيادة العمل الثقافي والاجتماعي، لمواكبة رؤية وتطلعات القيادة والمساهمة في تحقيق الريادة الثقافية.

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