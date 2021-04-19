«دليل طبيعة الإمارات» يرتحل في الزمان والمكان

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

يطرح كتاب «دليل طبيعة وآثار الإمارات»، الذي صدر حديثاً للمؤلف جرير المعاني، مئات الموضوعات الموجزة المعززة بالصور الجمالية، التي تبرز مختلف المعالم الأثرية والطبيعية المتميزة في دولة الإمارات، علاوة على تاريخ حضاراتها المختلفة.

ويمثل الكتاب الذي صدر بالإنجليزية: «Field Guide to Emirates»، ويعد رحلة في المكان والزمان، رفيقاً لمحبي الرحلات والمغامرات وعشاق المعرفة الذين يودون استكشاف طبيعة الإمارات.

ويوفر الكتاب دليلاً شاملاً يغطي موضوعات في فصوله المختلفة، عن الجيولوجيا والآثار والبيئة والنباتات والحيوانات، في دولة الإمارات، ويعتمد على أسلوب علمي موجز في شرح مختلف العصور الجيولوجية، وصولاً إلى التضاريس الطبيعية السائدة في عصرنا الحالي.

ويتعرض المؤلف في الكتاب إلى كل الحضارات التي تعاقبت على أرض الإمارات منذ آلاف السنين، منذ العصر الحجري، وما خلفته من آثار لايزال الكثير منها قائماً حتى يومنا هذا.

وأكد المؤلف أن الكتاب، الذي يقع في 424 صفحة، حظي بإقبال من المهتمين بالطبيعة والآثار، كما لقي تفاعلاً بفضل طرحه بحجم مناسب يجعل منه رفيقاً، سواء أثناء الرحلات، أو للاستمتاع بلحظات من الهدوء في أوقات الفراغ، للتعرف إلى تاريخ الدولة، والإلمام بكنوزها الطبيعية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news