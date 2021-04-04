«أيام الشارقة التراثية» تستقبل 63 ألف زائر

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

مع الوصول إلى نهاية الأسبوع الثاني من فعالياتها، أعلنت اللجنة العليا لـ«أيام الشارقة التراثية» أن عدد زوّار دورتها الـ18 بلغ 63 ألف زائر، وأشارت إلى أن الحدث شكّل فرصة أمام الزوّار ليعيشوا مع عروض وفعاليات من 29 دولة عربية وأجنبية من مختلف أنحاء العالم، تواصل تقديم برامجها حتى 10 من أبريل الجاري في ساحة التراث بقلب الشارقة.

وقال رئيس معهد الشارقة للتراث رئيس اللّجنة المنظمة لـ«أيام الشارقة التراثية»، عبدالعزيز المسلم، إن «حجم الحضور الذي وصلت له (الأيام) يعزز القناعة بأن التراث الإنساني مادة غنية وجاذبة لمختلف فئات المجتمع، ويملك كل المقومات ليشكل أحد أهم محركات القطاع الثقافي والسياحي والإبداعي في المنطقة والعالم، كما يكشف ثقة الجمهور بالإجراءات الاحترازية التي نتخذها للوقاية من (كوفيد-19)».

وكانت اللجنة المنظمة قد وضعت خطة للتعقيم المستمر لمواقع وجود الزوّار، حيث يتم تعقيم الساحة الرئيسة وجميع المرافق بشكل يومي، إلى جانب تعقيم دوري عقب كل فعالية في قرية الطفل، كما حددت طاقة استيعابية للزوّار خلال أيام الأسبوع بواقع 3000 زائر، و6000 زائر في أيام نهاية الأسبوع.

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