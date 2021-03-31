السفير الإيطالي في الدولة يزور «الأيام التراثية»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

استقبل رئيس معهد الشارقة للتراث، رئيس اللجنة العليا لأيام الشارقة التراثية، الدكتور عبدالعزيز المسلّم، سفير جمهورية إيطاليا لدى الدولة، نيكولا لينير، والوفد المرافق له، خلال زيارته لفعاليات النسخة الـ18 من «أيام الشارقة التراثية».

واطلع السفير، يرافقه عدد من الشخصيات الرسمية والدبلوماسية والثقافية الإيطالية، بحضور رئيس لجنة تنسيق افتتاحات المناطق الخارجية لأيام الشارقة التراثية، ومدير إدارة القطاعات الخارجية بمعهد الشارقة للتراث، صقر محمد، على الأقسام والأجنحة المشاركة في الحدث، حيث زار جناح جمهورية مونتينيغرو (الجبل الأسود)، التي تحلّ ضيف شرف على الأيام، كما تعرّف إلى جماليات التراث الإماراتي والعربي والعالمي.

واعتبر المسلم أن الزيارة تجسد الأهداف الأساسية التي ينطلق منها الحدث في تعميق العلاقات بين الثقافة الإماراتية ونظيرتها العالمية، وتوسيع آفاق التعاون والعمل المشترك، ليس لحماية التراث والحفاظ عليه فحسب، بل والإسهام في تعزيز جهود الإنتاج المعرفي والحراك الثقافي في الإمارات والمنطقة.

وتجوّل السفير الإيطالي في أروقة الحدث، وتوقّف عند العديد من اللوحات الفنية والرقصات التراثية التي تعكس هوية وتقاليد الشعوب، فيما شهد صناعة العديد من الحرف التراثية التي أبدعت فيها سيّدات إماراتيات.

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