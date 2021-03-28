عبدالعزيز المسلم يستقبل وفوداً زائرة في «الأيام»

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

بحث رئيس معهد الشارقة للتراث رئيس اللجنة العليا لأيام الشارقة التراثية، الدكتور عبدالعزيز المسلّم، مع نائب وزير الثقافة المقدوني سادات سليماني، سُبل تعزيز التعاون المشترك في مجال حماية التراث الثقافي، بالإضافة إلى تبادل المعارف والخبرات المتجددة في هذا الجانب، وتطوير النهج المعرفي والفكري الذي يتبناه البلدان تجاه الموروث، وإدراك أهمية الفعاليات المشتركة ودورها في التقاء الحضارات والتواصل الإنساني بين الشعوب.

جاء ذلك خلال استقبال المسلّم لوفد مقدوني على هامش مشاركته في فعاليات الدورة الـ18 من أيام الشارقة التراثية.

وفي إطار الشراكة الحيويّة بين المجلس الدولي لمنظمات المهرجانات التراثية والفنون الشعبيّة ومعهد الشارقة للتراث، استقبل المسلّم، رئيس المجلس الدولي لمنظمات المهرجانات التراثية والفنون الشعبيّة فيليب بيوسانت، وناقشا عدداً من أفكار المشاريع التي من شأنها المساهمة في الاستمرار بالارتقاء بالعمل المشترك في حماية التراث العالمي.

كما نظم معهد الشارقة للتراث اجتماعاً برئاسة المسلم، حضره البروفيسور أتور مارتينيز من جامعة برشلونة المستقلة في إسبانيا، وعدد من مديري إدارات المعهد.

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