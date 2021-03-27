«أيام الشارقة» تحيي «حق الليلة» مع أجمل زي تراثي

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

تحيي فعاليات الدورة الـ18 من أيام الشارقة التراثية بليلة النصف من شعبان (حق الليلة)، عبر سلسلة فعاليات تستهدف خلالها الأطفال من الزوّار، اليوم، بهدف نشر الوعي بأهمية الحفاظ على ذاكرة الأجداد وتقاليدهم في الاحتفاء بهذه المناسبة، ضمن أجواء ترفيهية للزوّار الصغار.

ووجهت إدارة الفعاليات والأنشطة في أيام الشارقة للتراث دعوة لأولياء الأمور للمشاركة في مسابقة أجمل زي تراثي للأطفال من خلال كسوة أطفالهم بالأزياء التراثية بهذه المناسبة.

كما سيكون زوّار الحدث على موعد مع جلسات سرد قصص النصف من شعبان، وورش تعليمية لصناعة التلي وتزيين أثواب الفتيات، وعرض مجموعة من الألعاب التراثية في بيت الألعاب الشعبية.

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