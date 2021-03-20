قصائد وشهادات ولوحات فنية في ملتقى الأقصر للشعر

المصدر: الأقصر - الإمارات اليوم

أكد رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، عبدالله بن محمد العويس، أن ملتقى الأقصر للشعر العربي يعد مهرجان ثقافياً متنوعاً، يتضمن مختلف ميادين الإبداع، مشيراً إلى أن الملتقى الذي يأتي بمناسبة اليوم العالمي للشعر، نجح في استقطاب مبدعين من ألوان متعددة، وسيكون تأثيره النوعي ملموساً في المستقبل القريب.

وتواصلت فعاليات الملتقى الذي ينظمه بيت الشعر بالأقصر، إذ بدأت فعاليات اليوم الثاني، أمس، بجلسة حوارية، وشهادات حول جائزة الشارقة للإبداع العربي - الإصدار الأول، بمشاركة شباب مصر الفائزين بالجائزة، في بيت الشعر بالأقصر، بحضور وفد دائرة الثقافة بالشارقة ممثلاً برئيسها عبدالله العويس، ومدير إدارة الشؤون الثقافية في الدائرة محمد القصير، ومدير بيت الشعر في الشارقة محمد البريكي، وجمهور الشعر في الأقصر.

وقدم الشاعر حسين القباحي ورقة بعنوان «الأهداف والمسيرة والتأثير»، مشيراً إلى أن عمر جائزة الشارقة للإبداع العربي الذي تجاوز 25 عاماً جعلها متميزة بالاستمرارية، خصوصاً أنها موجهة لفئة الشباب، كما تحمل اسم الشارقة عاصمة الثقافتين العربية والإسلامية والعاصمة العالمية للكتاب في 2019، لافتاً إلى أن من سمات التميز أيضاً تعدد حقول الجائزة، وتنوع وشمولية الفائزين بها، ورفدها للساحة الثقافية العربية بأكثر من 500 مبدع ومبدعة، شكلوا إضافة نوعية في الساحة العربية.

من جهته، قدم الدكتور الضوي محمد الضوي شهادة عن تجربته الشخصية مع الجائزة، التي قادته إلى لقاء صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وملتقى الشارقة للشعراء الشباب في الأقصر عام 2010، معتبراً أن تعرفه إلى دائرة الثقافة بالشارقة، ثم بيت الشعر بالأقصر، أسهم في الارتقاء بتجربته الإبداعية. وأشاد بدور الشارقة وريادتها الثقافية عربياً وعالمياً.

أما القاص أحمد أبودياب، فأوضح أن تجربته مع الجائزة بدأت قبل سنوات ست، وتوجت باستعراض النقاد لتجربته الإبداعية، بعدما فاز بالجائزة في حقل القصة، ثم نشر ما كتب عنه في المنابر الإعلامية بالشارقة.

من ناحيته، أكد الشاعر جعفر أحمد حمدي أن جائزة الشارقة للإبداع العربي مهمة جداً لدى المبدعين الشباب، إذ تعد وجهة لهم، وعبر مسيرتها رفدت الساحة الثقافية العربية بالكثير من الأسماء من الكتّاب والمبدعين. كما شهدت فعاليات اليوم الثاني في الملتقى حفلاً فنياً لفرقة الأقصر للفنون التلقائية، التي قدمت لوحات فنية عدة.

وضمن الفعاليات نظمت أمسية، شارك فيها ستة شعراء تناولوا في قصائدهم موضوعات وطنية إنسانية ووجدانية.

تنامي الفعاليات

أعرب رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، عبدالله العويس، عن سعادته بتنامي فعاليات ملتقى الأقصر للشعر، موجهاً الشكر إلى المشاركين في فعاليات اليوم الثاني من الحدث وإلى الحضور، لدورهم في إنجاح الفعاليات.

حسين القباحي:

«عمر جائزة الشارقة للإبداع العربي الذي تجاوز 25 عاماً جعلها تتميز بالاستمرارية».

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