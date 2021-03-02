رواية حاكم الشارقة «الحقد الدفين» إلى لغات العالم

المصدر: الشارقة - وام

تستعد «منشورات القاسمي» خلال الفترة الحالية لإعادة طباعة رواية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، «الحقد الدفين» التي استقبلت عربياً وعالمياً بكثير من الاهتمام بلغات عالمية هي الروسية والإسبانية والإنجليزية والأوردو والبرتغالية والهندية إضافة إلى اللغة العربية، وذلك استجابة لرغبة عدد كبير من الأكاديميين والباحثين والقراء في الجامعات ومراكز البحوث في آسيا وأوروبا بعد صدور طبعتها الأولى، وانطلاقاً من اهتمام منشورات القاسمي بقراء الرواية من تلك اللغات.

وخلال الفترة الماضية وسعت «منشورات القاسمي» عملها عن بُعد بمبدأ «اجلس في بيتك.. سنصل إليك»، إذ استطاعت أن توفر العديد من مؤلفاتها وإصدارتها للقراء من خلال التواصل الإلكتروني ليس في دولة الإمارات فحسب، بل في بلدان العالم المختلفة إثر اكتسابها شهرة عالمية كدار نشر مهمة، وهي بذلك وسعت من دائرة المعرفة الثقافية ونشرت مؤلفاتها على نطاق واسع.

وإزاء ذلك ومع الاهتمام والرعاية التي يوليها صاحب السمو حاكم الشارقة للثقافة والكتاب ومشروعه الثقافي، واصلت «منشورات القاسمي» المشروع الحيوي في ترسيخ مكانة الكتاب والاحتفاء بمؤلفيه وناشريه وقرائه كي يستمر في تعزيز مكانة القراءة بين جميع فئات المجتمع.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news