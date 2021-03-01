حمدان بن راشد يوجه بإنشاء مكتبة رقمية في «أفريقيا العالمية»

المصدر: الخرطوم ■ وام

وجه سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية راعى هيئة آل مكتوم الخيرية، بإنشاء مكتبة رقمية جديدة في جامعة أفريقيا العالمية.

أعلن ذلك ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، عضو مجلس أمناء هيئة آل مكتوم الخيرية عضو مجلس أمناء جامعة أفريقيا العالمية، عقب اجتماعه مع هنود أبيا كدوف مدير جامعة أفريقيا العالمية بحضور نائبيه وعمداء كليات الجامعة.

وكان وفد من هيئة آل مكتوم الخيرية برئاسة ميرزا الصايغ، قد زار العاصمة السودانية الخرطوم، وكان في استقباله حمد محمد حميد الجنيبي سفير الدولة لدى جمهورية السودان، ومدير جامعة أفريقيا العالمية.

وتوجه مدير جامعة أفريقيا العالمية بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، على دعمه للجامعة على مدى السنوات الماضية، وإلى هيئة آل مكتوم الخيرية على تعاونها مع الجامعة لتمكينها من أداء رسالتها التعليمية، وتمكين طلاب إفريقيا من استكمال تعليمهم العالي.

وأعرب عمداء الكليات في الجامعة عن امتنانهم وشكرهم لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، على الدعم الذي توليه هيئة آل مكتوم الخيرية للجامعة.

الصايغ الذي التقى خلال الزيارة بـ20 خريجاً وخريجة في الجامعة من أوغندا في مختلف التخصصات، أوضح أن الجامعة تستقطب خريجي مدارس حمدان بن راشد آل مكتوم في إفريقيا وعددها 50 مدرسة منها 12 مدرسة في السودان، لافتاً إلى أن الجامعة تحتاج إلى مزيد من دعم الجمعيات الخيرية، مضيفاً أنه يتم حالياً بحث تشكيل مجلس أمناء الجامعة على أن يكون ثلث أعضائه من الدول الإفريقية، والثلث من السودان، والثلث الآخر من كبار الشخصيات والجمعيات الخيرية التي ستدعم الجامعة.

يُذكر أن المكتبة الرقمية الجديدة التي وجه سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بإنشائها في جامعة أفريقيا العالمية، والتي تبلغ كُلفة إنشائها 50 ألف دولار، تُعد إضافة للمكتبة الحالية في الجامعة، التي تم إنشاؤها عام 2013 بكُلفة 50 ألف دولار بدعم من هيئة آل مكتوم الخيرية.

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