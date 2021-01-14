عروض أبوظبي.. تجارب فريدة للعناية بالجمال

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

كشفت عروض أبوظبي، التابعة لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، عن إطلاق أسبوع أبوظبي للجمال، الفعالية المتخصصة بعالم الجمال، التي ستقام على مدار 11 يوماً في العاصمة الإماراتية، خلال الفترة الممتدة من الرابع إلى 14 فبراير المقبل.

وتهدف الفعالية إلى تسليط الضوء على مكانة أبوظبي في قطاع العناية بالجمال العالمي، إلى جانب تحقيق حضور رائد على مستوى الشرق الأوسط في عالم الجمال.

وتسعى أسبوع أبوظبي للجمال إلى تحفيز المتسوّقين على العناية بجمالهم، من خلال تزويدهم بمجموعة متنوّعة من التجارب المميزة، والتعاون مع علامات ومتاجر العناية بالجمال الرائدة عالمياً، وإقامة سلسلة من النشاطات الحصرية في العاصمة الإماراتية داخل مراكز التسوّق في أبوظبي والعين.

وشارك في أنشطة وفعاليات البرنامج مجموعة من العلامات المرموقة المتخصصة بالعناية بالجمال، مثل: (إيف سان لوران بيوتي، وفالنتينو، وشارلوت تيلبوري، ولارا ميرسييه، وسيرج لوتنس، وباث آند بودي ووركس)، وغيرها الكثير. وتشمل الفعالية إطلاق منتجات جديدة وعروض حصرية وتجارب تفاعلية، وسلسلة جلسات تعليمية بقيادة خبراء في القطاع ومشاهير من حول العالم.

وقال المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، علي حسن الشيبة: «تأتي فعالية أسبوع أبوظبي للجمال لاستقطاب عشّاق الجمال، وتعزيز جاذبية أبوظبي وتنوّع عروض قطاع التجزئة فيها. وتحمل الفعالية مفهوماً جديداً يؤهلها لأن تحتل مكانة مهمة على جدول فعاليات عروض أبوظبي، حيث ستسهم في تحفيز أنشطة متاجر التجزئة للعلامات الفاخرة لترسخ مكانة العاصمة الإماراتية وجهة عالمية رائدة في عالم الجمال».

مجموعة متنوّعة من التجارب والتعاون مع علامات ومتاجر رائدة عالمياً.

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