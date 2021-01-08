5 مجلدات توثق «يوميات الشيخة فاطمة بنت مبارك»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

استكمالاً ليوميات الشيوخ، التي بدأت بيوميات القائد المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، يوثق الأرشيف الوطني في أحدث إصداراته «يوميات سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك»، الذي جاء في خمسة مجلدات، ويرصد الكتاب التطور الذي شهدته الإمارات منذ 1972، أي بداية المرحلة التي بدأت بها اليوميات.

وتسلط اليوميات الضوء على اهتمامات سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة (أم الإمارات)، في المجالات الاجتماعية والاقتصادية، والإعلامية والسياسية والرياضية، ودعمها لإنجازات المرأة الإماراتية في شتى المجالات.

ويأتي هذا الإصدار الذي يعدّ الأضخم من نوعه في موضوعه ومحتواه، إيماناً من الأرشيف الوطني، بأن تمكين المرأة الإماراتية وما حققته من نجاحات وإنجازات في مختلف المجالات، وإسهاماتها في المسيرة الحضارية للدولة كلها - كانت ولاتزال - بفضل الدعم الكبير الذي تلاقيه المرأة الإماراتية من سموّها، ومن قيادتنا الحكيمة، التي سارت على نهج القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي جعل المرأة شريكة للرجل منذ انطلاق مرحلة التأسيس.

تجدر الإشارة إلى أن «يوميات الشيخة فاطمة بنت مبارك»، تأتي استكمالاً ليوميات الشيوخ، التي أطلقها الأرشيف الوطني، بدءاً بيوميات الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (1966-2004).

ويوثق الكتاب - في مجلداته التي نافت على 2460 صفحة - نشاطات سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، التي وقفت دائماً إلى جانب المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وهو يقود مسيرة النهضة الشاملة في ربوع هذا الوطن، حريصاً كل الحرص على تحقيق التنمية الاجتماعية والبشرية، وعلى تعميق دور المرأة في المجتمع.

جدير بالذكر أن الكتاب يتألف من خمسة مجلدات، في بداية كل مجلد فهرس لمحتوياته من الموضوعات، ثم مقدمة، ثم موضوعات المجلد، وفي نهاية كل مجلد فهرس تفصيلي لجميع اليوميات، وقد تم توثيق اليوميات وفق ترتيب موضوعي وزمني. وبطريقة تُسهِّل الرجوع إلى أصل الحدث ومصدره، وقد صُنفت الموضوعات، وتم ذكر مصدرها وتاريخها.

وقام الأرشيف الوطني برصد «يوميات سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك»، بناءً على الأحداث والأنشطة اليومية لسموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، في المجالات: الاجتماعية والاقتصادية، والإعلامية والسياسية، والرياضية.. الخ، وقد استقى الأرشيف الوطني ذلك ما نشرته الصُحف اليومية في الإمارات، باعتبارها أكثر المصادر صدقيّةً وقُرباً إلى مواقع الأحداث، وصُنّاع القرار، لاسيما ما يتصل بالسياسة العامة للدولة، وتمّت إعادة صياغة الأخبار لتنسجم مع الأسلوب الجديد ونشرها في كتاب اليوميات، وتمتاز هذه اليوميات باحتواء كل مجلد من المجلدات الخمسة على كشّاف تفصيلي للموضوعات، وملحق للصور يوثق إنجازات سموّها.

وكان الأرشيف الوطني قد أطلق كتاب «يوميات الشيخة فاطمة بنت مبارك» في الدورة الماضية من مهرجان الشارقة الدولي للكتاب 2020.

- «يوميات الشيخة فاطمة بنت مبارك»، تأتي استكمالاً ليوميات الشيوخ، التي أطلقها الأرشيف الوطني، بدءاً بيوميات الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

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