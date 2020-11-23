تراث خورفكان.. جولة في متحف الحرف التقليدية

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

نظم مكتب معهد الشارقة للتراث في خورفكان، أخيراً، جولة افتراضية في متحف الحرف التقليدية، بالتعاون مع فرع جامعة الشارقة في خورفكان، لعدد من منتسبي الجامعة، بهدف تعريفهم بمحتوياته والأروقة التابعة له، حيث لاقت الجولة استحسان وإعجاب الطلبة، الذين حصلوا على معلومات غنية عن الحرف التقليدية وأهميتها وقيمتها ومكانتها، وأعربوا عن تقديرهم لجهود المعهد ودوره في الحفاظ على التراث وحمايته وصونه.

وقال رئيس معهد الشارقة للتراث، عبدالعزيز المسلم: «نحن مستمرون في تنفيذ أجندتنا على كل الصعد، العملية والميدانية والمعرفية والعلمية، فهذه الأعمال تلقى إقبالاً كبيراً من عشاق التراث والمختصين والمهتمين، وتشهد تفاعلاً حيوياً لافتاً، وتشكل زاداً لكل محبي المعرفة والتراث، وتمثل فرصة للاطلاع على مختلف التفاصيل والعناوين، خصوصاً للجيل الجديد والشباب وطلبة الجامعات، ومن هنا جاءت هذه الجولة الافتراضية لطلبة فرع جامعة الشارقة في خورفكان، لينهلوا من زاد التراث من خلال رحلة افتراضية في متحف الحرف التقليدية».

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