مجلس الإدارة المؤقت لـ «اتحاد الكُتّاب» يعقد اجتماعه الأول

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

عقد مجلس إدارة اتحاد كُتّاب وأدباء الإمارات المؤقت اجتماعه العادي الأول في مقر الاتحاد بإمارة الشارقة، بحضور رئيس مجلس الادارة سلطان العميمي، وأعضاء المجلس، وتم خلال الاجتماع توزيع المناصب الإدارية على أعضاء المجلس كما يلي: عائشة إبراهيم سلطان نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس الهيئة الإدارية لفرع دبي، صالحة عبيد غابش يعقوب أمين السر العام، نجيب عبدالله الشامسي أمين الصندوق رئيس الهيئة الإدارية لفرع رأس الخيمة، حارب خميس الظاهري المسؤول الثقافي رئيس الهيئة الإدارية لفرع أبوظبي.

وقال سلطان العميمي: «إن اتحاد الكُتّاب سيبقى منبراً لجميع الكُتّاب والأدباء في الإمارات، وإن المرحلتين الحالية والمقبلة تتطلبان تكاتفاً وتعاوناً من الجميع، للمحافظة على المكانة التي وصل إليها الاتحاد محلياً وعربياً ودولياً».

وأكد العميمي أن القيادة الرشيدة في الإمارات لا تألو جهداً لدعم الاتحاد، وتوفير المناخ الملائم له لتحقيق كل الأهداف المرجوة منه.

وقالت صالحة عبيد غابش: «أمامنا الكثير من العمل في المرحلة المقبلة، كي يحافظ اتحاد كُتّاب وأدباء الإمارات على مكانه المؤثر والفاعل في الثقافة الوطنية، وهو التأثير الذي لا غنى عنه لجميع الأدباء والكُتّاب بالدولة من روّاد ومؤسسين للفعل الثقافي وشباب».

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