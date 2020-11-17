مجلس إدارة جديد لاتحاد كتّاب وأدباء الإمارات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

صدر عن وزارة تنمية المجتمع قرار وزاري بشأن تعيين مجلس إدارة جديد مؤقت لاتحاد كتّاب وأدباء الإمارات. ويضم المجلس الجديد سلطان بن بخيت العميمي رئيساً، وعضوية كل من حارب خميس الظاهري، عائشة إبراهيم سلطان، نجيب عبدالله الشامسي، وصالحة عبيد غابش يعقوب.

ويتولى مجلس الإدارة المؤقت صلاحيات واختصاصات مجلس الإدارة المنتخب، وذلك لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2008 في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام والنظام الأساسي للجمعية. وسيقدم المجلس الجديد تقريراً دورياً إلى الوزارة حول سير عمل الاتحاد، وما يتم اتخاذه من قرارات واجراءات. وتوجه رئيس مجلس الإدارة، سلطان العميمي، بالشكر الكبير للقيادة الرشيدة في دولة الإمارات على دعمها المستمر لاتحاد الكتّاب على كل الأصعدة، كما توجه بالشكر لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرئيس الفخري لاتحاد الكتّاب، على دعمه اللامحدود الذي يقدمه لاتحاد الكتّاب منذ عقود طويلة، واهتمامه المستمر بشؤون الأدباء والكتّاب في الإمارات. وتوجه العميمي بالشكر لمجلس الإدارة السابق على ما قدمه وأنجزه خلال الفترة السابقة، وأكد أنه سيعمل وأعضاء مجلس الإدارة الجديد خلال الفترة المقبلة على تعزيز دور اتحاد الكتّاب ومكانته الثقافية التي وصل إليها محلياً وعربياً، من خلال التواصل والتعاون مع أعضاء الجمعية العمومية وكل الأدباء والكتّاب في الإمارات، بما يحقق طموحات الاتحاد خلال الفترتين الراهنة والمستقبلية.

يتولى المجلس مهامه لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.

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