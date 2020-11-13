أسبوع دبي للتصميم يمدّ جسور تواصل بين المبدعين والجمهور

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

تصل النسخة السادسة من أسبوع دبي للتصميم إلى محطتها الأخيرة، اليوم، في حي التصميم بدبي، وسط احتفاء فعاليات الأسبوع الحافلة ومعارضه المبتكرة بإبداعات تصميمية لنخبة من المواهب المحلية والإقليمية والعالمية.

ويُعد أسبوع دبي للتصميم مكوناً رئيساً من مكونات المشهد الثقافي في دبي، والحركة الإبداعية في دولة الإمارات بشكل عام، إذ يستقطب متخصصي التصميم من أنحاء العالم لعرض أعمالهم، والجمهور العاشق للفنون، ليسهم الأسبوع في مد جسور التواصل التي من شأنها إثراء البيئة الإبداعية المزدهرة في دبي، وتعزيز مكانتها عاصمةً للتصميم.

وزارت مدير عام هيئة الثقافة والفنون (دبي للثقافة)، هالة بدري، أسبوع دبي للتصميم الذي ينظم برعاية سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة «دبي للثقافة»، الذي انطلق في التاسع من نوفمبر الجاري، ويُعد المهرجان الإبداعي الأكبر في الشرق الأوسط.

أعمال فنية

تفقدت مدير «دبي للثقافة» أرجاء موقع الحدث الذي يقدم أكثر من 100 فعاليّة ونشاط مع مجموعة من المعارض والمتاجر المؤقتة والأعمال التركيبية الإبداعية، إضافة إلى باقة من الفعاليات الافتراضية عبر الإنترنت كالمعارض والجلسات الحوارية.

واطلعت على الأعمال الفنية في عدد من أبرز الفعاليات في الحدث، شملت معرض الخريجين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي يحتضن المشروعات ذات الأثر الاجتماعي في المنطقة من ابتكارات الخريجين الجامعيين، إضافة إلى معرض المصممين الإماراتيين الجديد الذي يستعرض 20 عملاً فنياً للمبدعين من مواطني وسكان دولة الإمارات تتنوع بين الإكسسوارات المنزلية والمجوهرات والأثاث المنزلي، وتتناول موضوعات الاستدامة والتجريب المادي والحرف اليدوية.

ومن بين أبرز محطات أسبوع دبي للتصميم معرض «مستقبل الأشياء» من «داون تاون ديزاين» الذي يسلط الضوء على مجموعة من المفاهيم المستقبلية في مجالي التصميم والهندسة المعمارية، فضلاً عن مجموعة من الفعاليات المتميزة من تنظيم جهات دولية، شملت السفارة السويسرية والمعهد الفرنسي في دولة الإمارات.

تجربة مبتكرة

اطلعت هالة بدري في فعالية «أشغال مدينية 2020»، على عمل «بسطة»، التجربة المبتكرة للتسوق في الهواء الطلق من إبداع المهندستين المعماريتين الصاعدتين، الإماراتية ريما المهيري والسعودية لجين العتيق، اللتين حصلتا على جائزة الفعالية. وكانت فعالية أشغال مدينيّة 2020 قد دعت المهندسين المعماريين والمصممين من شتى أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتصميم وجهة تسوق مبتكرة ومتعددة الاستخدامات لاعتمادها ضمن تجربة تسوّق جديدة. واختير مشروع «بسطة» التي حققت المعايير التي وضعتها لجنة التحكيم.

واطلعت هالة بدري أيضاً على مجموعة من التركيبات الخارجية، شملت معرض «أبواب» الذي حاز المصمم العراقي هوزان زنكنة منحته لإنتاج مشروعه المقترح بعنوان «فتى مرجانة»، وهو عبارة عن إطار مفاهيمي لمخطط مفتوح يضم مجموعة أعمدة أساسية ترمز كل واحدة منها إلى إمارة من الإمارات السبع.

إلى جانب ذلك، شاهدت هالة بدري التراكيب الفنية المبدعة التي شارك بها ثلاثة من المصممين الإماراتيين المعروفين، خالد شعفار والجود لوتاه وحمد خوري، الذين حصلوا على تكليف المجلس الأميركي لتصدير الأخشاب الصلبة لابتكار حلول لمقاعد جلوس قابلة للتعديل، وتتماشى مع الجهود المستمرة التي تبذلها دولة الإمارات لاعتماد البيئات الحضرية.

كما شملت التركيبات الفنية عملاً فنياً تحت اسم «باريس» من تقديم استوديو مشاري الناصر وشركة الأسطح العالمية «كوزينتينو»، وعملاً تركيبياً تجريدياً تستعرضه الفنانة جمانة رزق بالتعاون مع علامة دلتا لايت، وآخر بعنوان «المسار الحتمي» للفنانة إيمان إبراهيم والفنان محمود ضياء، فضلاً عن العمل التركيبي الملهم الذي أبدعته مجموعة «كارت» للتصميم بعنوان «القائد».

أما «مهرجان العمارة 2020»، الأول من نوعه في دبي، فيضم عدداً من أبرز المشروعات المعمارية الإقليمية تحت عنوان «الهوية والسياق وتصميم المرافق العامة في الخليج العربي». ويُقام مهرجان العمارة 2020 في حي دبي للتصميم تحت إشراف خوان رولدان، الأستاذ المساعد في كلية الهندسة المعمارية والفنون والتصميم بالجامعة الأميركية في الشارقة، وبالشراكة مع المعهد الملكي للمهندسين المعماريين البريطانيين في الخليج العربي، وبدعم من المعهد الرئيس في لندن.

مبادرة جديدة

اطّلعت مدير عام «دبي للثقافة»، هالة بدري، خلال زيارتها لأسبوع دبي للتصميم على تصاميم لمجموعة من خريجي برنامج «تنوين 2020»، التي يستعرضها مركز «تشكيل»، والتي جرى تصميمها وتصنيعها محلياً.

وتجولت أيضاً في سوق أسبوع دبي للتصميم، المبادرة الجديدة من نوعها للتسوق في الهواء الطلق التي تستعرض باقة من منتجات 70 جهة من أخصائيي الحرف اليدوية والمبدعين ورواد الأعمال والشركات الصغيرة. وكانت «دبي للثقافة» قد دعمت بعض الشركات الصغيرة للمشاركة في هذه السوق المميزة.

- «بسطة» تجربة مبتكرة للتسوق في الهواء الطلق من إبداع مهندستين إماراتية وسعودية.

- معرض «مستقبل الأشياء» يسلط الضوء على مجموعة من المفاهيم المستقبلية في القطاع.

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