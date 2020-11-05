حيّ دبي للتصميم يُسلّط الضوء على مزيد من المواهب

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يتعاون حيّ دبي للتصميم مع فنان إماراتي، ومغني راب مقيم في الدولة، لتنسيق قائمتَي موسيقى حصريتين على منصّة «أبل ميوزيك»، للتعريف بأبرز الموسيقيين الصاعدين في المنطقة.

ويُعدّ الإماراتي، مروان برهام العوضي، المعروف بلقبه الفني «دي جي بليس»، أحد الأسماء الرائدة على مستوى المنطقة في مجال الموسيقى والترفيه، أمّا مغني الراب وكاتب الأغاني السوري، المعروف باسم Moh Flow، فقد وقّع عقداً في عام 2018 مع شركة سوني ميوزيك الشرق الأوسط، ويتعاون الفنانان مع حيّ دبي للتصميم، أكبر مجمّع إبداعي في المنطقة، والذي أصبح ملتقى للمواهب الموسيقية، بهدف العمل على تنسيق وإطلاق قائمتي موسيقى متميزتين وحصريتين على منصّة «أبل ميوزيك»، تسلطان الضوء على عدد من أفضل المواهب الصاعدة.

قوائم موسيقية

قالت المدير التنفيذي لحيّ دبي للتصميم، خديجة البستكي: «تتميز دولة الإمارات بمشهدها الموسيقي الغني والمتنوع، ونسعى دائماً لتعزيز هذا التوجه عبر تقديم مزيج غنّي من الفعاليات التي تركز على الموسيقى». وأضافت: «حققت القوائم الموسيقية الحصرية التي أطلقها حيّ دبي للتصميم، في يونيو الماضي، نجاحاً كبيراً، وفي هذا الإطار، يسعدنا التعاون مع الفنانَين الواعدين لمنح المواهب المحلية والإقليمية فرصة لتقديم موسيقاها للجمهور العالمي، الذي يستخدم منصّة (أبل ميوزيك) للاستمتاع إلى المقطوعات المفضلة في أي مكان وزمان».

من جانبه، قال Moh Flow: «أنا من الزوار الدائمين لحيّ دبي للتصميم، إذ أستلهم كثيراً من الأفكار خلال تجولي في أرجائه، كما شاركت في العديد من التجارب والفعاليات التي نظمها، كالحوارات الصباحية الموسيقية الأسطورية لمواهب ناشئة متميزة».

مجمع رائع

من ناحيته، قال مروان العوضي: «يسعدني التعاون دوماً عندما تتاح فرصة لصنّاع المحتوى لإظهار إبداعاتهم، وتعد (أبل ميوزيك) علامة معروفة وبارزة، كما أن حي دبي للتصميم مجمع رائع يستضيف العديد من الفعاليات المميزة، لذا لم أتردد أبداً في الانضمام، خصوصاً أني أؤمن بأنها ستكون بداية لخطوة ممتازة، لأن دولة الإمارات تمثل وجهة جذابة للمواهب والمبدعين».

وفي إطار مبادرته الرامية لتشجيع الفنانين المحليين، أطلق حيّ دبي للتصميم، في شهر يونيو الماضي، قوائم موسيقية حصرية على «أبل ميوزيك» ضمّت مجموعة متميزة من الفنانين، منهم ريم إيكاي، وفافا، وليلى كاردان، وجندي، إلى جانب نجوم عالميين.

ونسقت قوائم الموسيقى الخمس الأولى لحيّ دبي للتصميم هيام صليبي، من دار إنتاج الأفلام Phenomena، إذ جُمعت من خلالها مواهب فنية محلية وإقليمية، وأسهمت في تسليط الضوء على المكانة التي يحظى بها حيّ دبي للتصميم منصة شهيرة لانطلاق المواهب الموسيقية، ووجهة جذابة لكبار الفنانين لتصوير مقاطع الفيديو الموسيقية الخاصة بهم في دبي.

إيقاع الحياة

قال Moh Flow: «لقد اخترت قائمة الموسيقى بحيث تتماشى مع إيقاع الحياة اليومي، وتعبّر عن أفضل الحالات المزاجية التي اختبرتها، فهي تتناسب مع التغيرات في الطاقة بدءاً من الصباح الدافئ، ووصولاً إلى الإيقاع النابض للأمسيات الليلية، واستمعت بشكل متكرر لقائمة الموسيقى هذه، وتأثرت بها إلى حدّ كبير».

خديجة البستكي:

«تتميز الإمارات بمشهدها الموسيقي الغني والمتنوع، ونسعى دائماً لتعزيز هذا التوجه عبر تقديم مزيج غنّي من الفعاليات التي تركز على الموسيقى».

حققت القوائم الموسيقية الحصرية التي أطلقها «دبي للتصميم» نجاحاً كبيراً.

يهدف التعاون إلى إطلاق قائمتَي موسيقى متميزتين وحصريتين.

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