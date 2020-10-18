بالفيديو.. سعودية تدخل «غينيس» بأكبر لوحة من القهوة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نجحت الفنانة التشكيلية السعودية عهود عبدالله المالكي في تحقيق إنجاز بحصولها على لقب غينيس للأرقام القياسية، عن أكبر لوحة فنية مرسومة بالقهوة.

وقالت السلطة الرسمية لرصد وتسجيل الأرقام القياسية العالمية إن عهود هي أول امرأة سعودية تحقق لقباً فردياً من هذا النوع، معتبرة ذلك خطوة استثنائية في تسجيل المواهب من المنطقة العربية.

شاهد الفيديو:

وسلطت لوحة الفنانة السعودية التي تنحدر من ضواحي حي النسيم في مدينة جدة، الضوء على سبع شخصيات ريادية في تاريخ المملكة والإمارات.

آخذة بعين الاعتبار تجنب الهدر في الطعام، استخدمت عهود المالكي نحو 4.5 كغ فقط من القهوة غير القابلة للاستهلاك. كما مزجت القهوة مع الماء للحصول على أربعة أطياف مختلفة من اللون البني. وزينت إطار اللوحة بزخرفة السدو، الذي يعد أحد أنواع النسيج في شبه الجزيرة العربية، ويمثل في المملكة جزءاً من واجهات التراث الوطني وهو مدرج في قائمة التراث الثقافي بحسب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة - اليونسكو.

وقالت المالكي: «تطلبت اللوحة العمل لـ45 يوماً بلا انقطاع، واستعنت بشاهدين وتصوير متواصل للإيفاء بمتطلبات تحقيق هذا الرقم القياسي العالمي»، مضيفة «هدفي الأسمى هو التذكير بالعلاقة الأخوية الضاربة في جذور التاريخ بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة».

وحملت اللوحة اسم «نسيج 1»، وامتدت على مساحة 220 متراً مربعاً، وتكونت من سبع قطع قماشية قطنية متصلة ببعضها البعض.

وتابعت الفنانة «تحليت بالصبر بهدف الخروج بأفضل عمل فني ممكن، واستطعت الرسم بأربعة درجات مختلفة من اللون. كما استخدمت معدات رسم بأحجام مختلفة».

ويظهر فيديو مرتبط باللوحة استعراضاً لهذا العمل الفني العملاق والذي عرض في ضاحية «مخطط الرياض» في مدينة جدة، حيث تظهر الفنانة السعودية ووالدها.

يذكر أن نساء المملكة العربية السعودية حققن إنجازات أخرى لدى غينيس للأرقام القياسية، ولكن هذه المرة هي الأولى من نوعها التي تحظى فيها سعودية على هذا اللقب بمفردها. ففي عام 2015، استطاعت 8264 امرأة من السعودية تشكيل أكبر شريط توعوي يشكله بشر للتوعية بأهمية الفحص المبكر بمرض سرطان الثدي.

يشار إلى أن عهود تدرس في السنة الأخيرة في كليّة الحقوق في جامعة الملك عبدالعزيز في جدة، وتحظى أعمالها باهتمام عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

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