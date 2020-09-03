«الإبداع ينتصر» في «القاهرة للمسرح التجريبي»

المصدر: القاهرة - رويترز

أطلق مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، مساء أمس، دورته الـ27، تحت شعار: «الإبداع ينتصر»، والتي تشمل لأول مرة عروضاً حية، وأخرى افتراضية تُقدم عبر الإنترنت، نظراً لظروف تفشي فيروس كورونا عالمياً.

وتحمل الدورة اسم الممثل والأكاديمي الراحل سناء شافع، الذي توفي في أغسطس الماضي، عن عمر ناهز الـ77 عاماً، وتشمل ثلاث مسابقات، هي: «مسرح الحظر»، وتضم تسعة عروض، و«العروض المصورة»، التي لا تتجاوز مدتها 90 دقيقة، وتضم تسعة عروض من الصين واليابان وهولندا والمجر والولايات المتحدة وتونس وأستراليا ومصر، و«العروض المصرية الحية»، وتضم 13 عرضاً من مختلف مؤسسات الإنتاج المسرحي الرسمية والمستقلة.

ويشمل برنامج المهرجان، الممتد حتى 11 سبتمبر الجاري، ثلاث ورش عمل، تُقدم إحداها تقليدياً بمركز الإبداع الفني في حرم دار الأوبرا، بينما تُقدم الاثنتان الأُخريان عبر التطبيق الإلكتروني «زووم»، إضافة لندوة تقام في الخامس من سبتمبر بالمجلس الأعلى للثقافة.

وعلى غير المعتاد من استضافة المسرح الكبير لدار الأوبرا للافتتاح، أقيم الحفل لأول مرة بالمسرح القومي في العتبة، حيث تابع الحضور عرضاً فنياً من ثلاث لوحات، بعنوان: «تحت النظر»، من إخراج كمال عطية.

حضر الحفل، الذي قدمته الممثلة سوسن بدر، عدد من كبار الفنانين، منهم: سميحة أيوب وسميرة عبدالعزيز وفردوس عبدالحميد وسيد رجب، ونقيب المهن التمثيلية أشرف زكي.

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