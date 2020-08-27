مجلس للمرأة في دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي عن تشكيل مجلس المرأة في الدائرة، والذي يأتي تقديراً لكوادرها النسائية المتميزة.

وقالت الدائرة في تغريدة على "تويتر"، اليوم، إن المجلس يهدف إلى دعم المرأة وتفعيل دورها في مسيرة التنمية المستدامة، وتمكين الموظفات من الارتقاء بالأداء، ودعم المسيرة الإبداعية والمهنية للموظفات.

وذكرت الدائرة أن المجلس سيتولى عدة مهام تشمل الإشراف على الاستراتيجيات والسياسات والخطط المرتبطة بتطوير وقيادة المرأة الإماراتية في الدائرة، وإعداد مخططات من أجل تكريس إمكانيات وطاقات المرأة الإماراتية واستثمارها في اتخاذ الدور الريادي في صنع القرار والتعلم والنمو تماشياً مع التطورات العالمية.

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