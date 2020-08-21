«الشارقة للتراث» ينظم اليوم الثقافي المغربي

المصدر: الشارقة - وام

نظم معهد الشارقة للتراث يوماً ثقافياً مغربياً في الشارقة، ضمن أجندة أسابيع التراث العالمي، التي ينظمها المعهد شهرياً تحت شعار «تراث العالم في الشارقة»، الذي تم تنظيمه افتراضياً على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالمعهد، وأتاح للجمهور المستمع والمشاهد جولة في رحلة عبر التاريخ، ليتعرفوا خلالها إلى مختلف مكونات التراث المغربي من فنون شعبية وموسيقى وطرب وحضارة عريقة تمتد جذورها إلى آلاف السنوات.

وقال رئيس معهد الشارقة للتراث، الدكتور عبدالعزيز المسلم: «إن الثقافة تعدّ قاطرة للتنمية الشاملة التي لا يغيب عنها الجانبان الاقتصادي والسياحي، كما أنها تلعب دوراً كبيراً في التقارب بين الشعوب».

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