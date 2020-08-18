«شاعر المليون».. تحتفي بـ «مسبار الأمل» وراهن القصيدة العربية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

صدر عن أكاديمية الشعر في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي العدد 163 من مجلة شاعر المليون، الذي أضاء على الإنجاز الكبير الذي حققته دولة الإمارات بإطلاقها «مسبار الأمل»، وأفرد مساحة للحديث عن راهن القصيدة العربية، كما اشتمل على أخبار عدة لأنشطة متنوعة تشرف على تنظيمها إدارة الثقافة والسياحة في إمارة أبوظبي.

جاء غلاف العدد متميزاً، إذ تصدّرته صورتا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. كما اشتمل الغلاف على صورة «مسبار الأمل» لحظة انطلاقه إلى الفضاء.

وتحدثت افتتاحية العدد عن هذا الإنجاز العظيم الذي حققته الإمارات، وجاء فيها: «تضيف دولة الإمارات اليوم إنجازاً جديداً لسلسلة طويلة من الإنجازات التي حققتها منذ تأسيسها وإعلان اتحادها عام 1971، لكنه هذه المرة إنجاز مختلف إلى أبعد الحدود، يصعد في الأعالي، ويحمل معه أمجاداً وأحلاماً تَزنُ مليار قلب».

وفي استطلاع موسّع تحدث عدد من النجوم عن هذا الإنجاز الذي منحته الإمارات للعرب، حيث أكدوا أنها الدولة العربية القادرة اليوم على استعادة أمجاد العرب وتحقيق أحلامهم.

• «أضافت دولة الإمارات إنجازاً جديداً لسلسلة طويلة من الإنجازات التي حققتها».

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