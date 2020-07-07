العين تفتتح أول مهرجان افتراضي للكتاب

المصدر: العين - وام

افتتحت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان «مهرجان كتاب العين الثقافي الافتراضي الأول» الذي أطلقت فعالياته مساء أمس، وينظمه «نادي كتاب العين» تحت شعار «العين إرث ثقافي وتاريخي».

وافتتحت الشيخة شما الفعاليات بكلمة قالت فيها: «يسعدني وجودي اليوم معكم في هذا التجمع الثقافي الفكري في مدينتي العين التي تربيت ونشأت فيها واتسعت معارفي وكبرت معها، فكم تحمل هذه المدينة من إرث تاريخي وثقافي كبير، فمدينة العين ليست وليدة الحاضر، بل هي ابنة آلاف السنين، ويشهد التاريخ بأن على هذه البقعة من صحراء الإمارات كانت هناك حضارة إنسانية تركت لنا آثاراً تحكي لنا أن إرثنا في مدينة العين هو تراكم حضاري بعمق التاريخ والإنسانية، وتميزت تاريخياً بالامتزاج ما بين البيئة الصحراوية والزراعية والجبلية، صنعت للإرث الثقافي للعين شخصية إبداعية مختلفة، مما كان له الأثر الكبير على الإرث الثقافي والإبداعي لأهل العين قديماً وحديثاً، هذا الإرث الثقافي الذي كنت حريصة على أن أكون جزءاً فاعلاً منه من خلال عملي في مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والمعرفية، خصوصاً من خلال مجلس شما محمد للفكر والمعرفة». وأضافت أن مجلس شما محمد للفكر والمعرفة أطلق منذ شهور برنامجاً جديداً تحت مسمى «إبداع»، وهو بمثابة منصة إبداعية لاكتشاف وطرح إبداعات عضوات المجلس من خلال اللقاءات عبر شبكات ومنصات التواصل الاجتماعي ضمن حراكنا في مواجهة أزمة «كوفيد-19» تحت شعار «الباحثون عن المعرفة لا توقفهم الأزمات»، ليكون نافذة على الإبداع والحوار وتبادل الخبرات وتجارب التنمية الثقافية والمعرفية، ويسعدني بهذه المناسبة أن أدعوكم في نادي كتاب العين للمشاركة معنا في فعاليات المنصة، ونفتح منصتنا لعرض إبداعات أدباء وكتاب مدينة العين من خلال آلية تعاون فعالة ما بين مجلس شما محمد للفكر والمعرفة ونادي كتاب العين؛ لنكون مساهمين بإيجابية في تنمية الإرث الثقافي والحضاري وتغذية الحراك الفكري في مدينة العين.

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