أميتاب باتشان ومشاهير ينعون واجد خان

المصدر: بومباي ■أ.ف.ب

توفي أحد أبرز ملحني أغاني عالم بوليوود، واجد خان، عن 42 عاماً بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، وفق ما أوردت وسائل إعلام أول من أمس.

ورحل واجد خان، الذي كان يعاني مشكلة بالكليتين، في بومباي، أول من أمس، بعد إصابته بسكتة قلبية، كما قال شقيقه لوكالة «برس ترست أوف إنديا»، مضيفاً أنه كان مصاباً بوباء «كوفيد-19». ونعى مشاهير الراحل، ومن بينهم الممثل سلمان خان الذي غرّد على «تويتر»: «سأحبك وأحترمك وأتذكرك وأشتاق إليك دائماً كشخص وموهبة». وقال أسطورة بوليوود، أميتاب باتشان، إنه «صُدم لرحيل واجد خان»، وأشاد بـ«موهبته المشرقة». وغرّدت بريانكا شوبرا جوناس قائلة: «الأمر الوحيد الذي سأتذكره دائماً هو ضحكة واجد.. رحلت مبكراً».

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