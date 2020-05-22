«محمد بن راشد للمعرفة» تدعم أصحاب الهمم بمكتبة صوتية خاصة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة عن توفير مكتبة صوتية خاصة، تتضمَّن مجموعة معرفية كبيرة من الكتب والمصادر والمحتوى لأصحاب الهمم، وذلك ضمن منصة «مركز المعرفة الرقمي» التابعة لها، التي تعدُّ إحدى أكبر المنصات العربية للمحتوى، التي توفِّر ملايين المواد الرقمية المتنوعة من الكتب والمجلات وقصص الأطفال وملخصات ومواد مسموعة وفيديوهات، حيث تضمُّ أكثرَ من 300 ألف عنوان، وما يزيد على 3.5 ملايين مادة رقمية.

وتضمُّ التسجيلات ملخصات لأشهر الكتب في مجالات متنوعة تشمل التعليم، الصحة، البيئة، استشراف المستقبل، تربية الأبناء، القيادة الإدارية والنجاح الإداري، النجاح الشخصي، حياة الشيخ زايد، الفنون، الذكاء الاصطناعي، التنمية الذاتية، والسعادة والتسامح، وغيرها. ويمكن الاستماع إلى الملخصات الرقمية الصوتية وتحميلها بشكل مجاني من خلال موقع المركز: https:/‏‏/‏‏www.mbrf.ae/‏‏ar/‏‏

مع العلم أن الموقع يستخدم آلية الإتاحة لأصحاب الهمم من خلال أداة USERWAY.

وأكّد المدير التنفيذي للمؤسَّسة، جمال بن حويرب: «حرصنا عند صياغة خططنا لتعزيز المعرفة الرقمية لجميع أفراد المجتمع، وضع فئة أصحاب الهمم على رأس أولوياتنا، وتخصيص مكتبة توفِّر لهم محتوى معرفياً ثرياً يسهل الوصول إليه بأحدث التقنيات وبطريقة سلسة وسريعة، تمكِّنهم من التعرُّف إلى كل مجالات المعرفة وتطوراتها المتسارعة محلياً وعالمياً».

تضمُّ مكتبة أصحاب الهمم مجموعة كتب «قوانين الألعاب البارالمبية الصيفية»، التي أطلقتها المؤسَّسة بالتعاون مع نادي دبي لأصحاب الهمم، حيث ترجمت المؤسَّسة الكتب للغة العربية، وهذه الإصدارات المتخصصة تقدِّم قوانين الاتحادات الرياضية العالمية في رياضات أصحاب الهمم بشكل مبسّط وسهل.

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