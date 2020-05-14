«نتفليكس» تحوّل رواية إيطالية إلى مسلسل

المصدر: نيويورك - أ.ف.ب

أعلنت «نتفليكس»، أول من أمس، أنها ستحول الرواية الجديدة للكاتبة الإيطالية إيلينا فيرانتي «ذي لاينغ لايف أوف أدالتس» (الحياة الكاذبة للبالغين) إلى مسلسل تلفزيوني، رغم أن الكتاب لن يترجم إلى «الإنجليزية» قبل سبتمبر المقبل.

وقالت شركة البث التدفقي في بيان: «نتفليكس وفاندانغو تتعاونان لتطوير سلسلة مبنية على أحدث رواية للكاتبة الإيطالية إيلينا فيرانتي».

وسينتج المسلسل بالتعاون مع شركة الإنتاج الإيطالية فاندانغو التي عمل مؤسسها، دومينيكو بروكاتشي، على التكييف التلفزيوني لسلسلة «ماي بريلينت فرند» (صديقي اللامع) لفيرانتي».

وتروي «الحياة الكاذبة للبالغين» قصة حياة جوفانا من الطفولة إلى المراهقة في التسعينات من القرن الماضي، في مدينة نابولي.

وأوضح بيان «نتفليكس» أن المسلسل سيصوَّر في إيطاليا وباللغة الإيطالية، وهي لغة الكتاب الأصلية.

يذكر أن الرواية صدرت في نوفمبر الماضي بـ«الإيطالية»، وستنشر

بـ25 لغة في سبتمبر المقبل. ورغم النجاح الكبير الذي حققته سلسلة «ماي بريلينت فرند» التي نشرت بين عامي 2011 و2014 في إيطاليا، فإن فيرانتي لم تعلن عن هويتها الحقيقية، وتواصل استخدام اسم مستعار.

25

لغة ستُترجم إليها القصة في سبتمبر المقبل.

المسلسل سيصوَّر بـ«الإيطالية» لغة الكتاب الأصلية.

قصة عن حياة جوفانا من الطفولة إلى المراهقة في التسعينات.

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