3 قصص ترافق الأطفال في البيت عن «دار كلمات»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

من هو عادل، ولماذا علينا أن نكتب في الهواء؟ وكيف يتحول اللسان إلى حصان؟ هذه أسئلة سيطرحها القراء الصغار، بمجرد اطلاعهم على عناوين قصص صادرة عن دار كلمات الإماراتية المتخصّصة في نشر كتب الأطفال واليافعين باللغة العربية والتابعة لـ«مجموعة كلمات»، لتثير شغفهم وتدفعهم لقراءة الكتب، والتعرف الى أحداث ومجريات هذه القصص والحكايات. هذه العناوين والكثير غيرها تقدمها دار كلمات عبر الموقع الإلكتروني www.kalimatgroup.ae

وتقدم الدار ثلاث قصص تحمل طابعاً تعليمياً وترفيهياً في الوقت نفسه، تستهدف من خلالها الأطفال بعمر 6-12 عاماً، لتعرّفهم الى قصة «عصافير عادل الملونة»، التي تستهدف الأطفال من عمر 6-9 أعوام، للكاتبة فاطمة شرف الدين، ورسوم سارا سانشز، وتروي حكاية الطفل عادل الأصم الذي يحب صناعة العصافير من الورق الملون، ويستخدم فن الأوريجامي، وقصة «كتبت في الهواء» التي تستهدف الأطفال من عمر 6-9 أعوام، للكاتبة منى سروجي، ورسوم فرانسيسكا كوسانتي، وتتناول طريقة كتابة الأحرف في الهواء، لتحفيز خيالهم وذاكرتهم على حفظها، إضافة إلى قصة «لسانك حصانك» للكاتبة فاطمة شرف الدين، ورسوم حنان القاعي، ومجموعة من العبارات التي تستخدم لتقوية النطق واللفظ عند الأطفال. ويساعد الكتاب الذي يستهدف الأطفال من (عمر 9-12 عاماً) والحائز جائزة معرض بولونيا الدولي لكتب الأطفال 2016 عن فئة «الآفاق الجديدة»، القراء الصغار على نطق وتعلم كلمات وجمل عربية صعبة في نطقها، نتيجة تشابه الحروف المكونة للكلمات.

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