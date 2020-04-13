الشارقة تبني جسراً رقمياً بين القراء والمثقفين

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أعلنت هيئة الشارقة للكتاب أن مهرجان الشارقة القرائي الافتراضي، سينظم على امتداد 10 أيام خلال الفترة من 27 مايو إلى الخامس من يونيو المقبلين، عبر الإنترنت، ليقدّم لجمهور الثقافة والأدب والفنون من مختلف الأعمار مجموعة من الجلسات، تستضيف نخبة من الكتّاب والأدباء والمتخصصين من مختلف أنحاء العالم.

وتسعى الهيئة، عبر إطلاقها مهرجان الشارقة القرائي الافتراضي، إلى تأكيد دورها في ترسيخ مكانة الثقافة والكتاب كركائز أساسية لبناء المجتمع، لاسيما في ظلّ الظروف الراهنة التي يشهدها العالم جرّاء انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويستهدف المهرجان، الذي يقام في ظروف استثنائية، كل أفراد المجتمع، بمختلف أعمارهم وجنسياتهم، مقدماً مجموعة من الجلسات واللقاءات الثقافية والأدبية المباشرة على الإنترنت، التي ستقدمها نخبة من الكتاب العرب والأجانب وورش العمل التفاعلية.

من جهته، أكد رئيس هيئة الشارقة للكتاب، أحمد بن ركاض العامري، أن العلم والمعرفة والثقافة ركائز أساسية انطلقت منها الشارقة في مشروعها الثقافي، مشيراً إلى أن الهيئة تمضي في ترجمة رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية إلى بناء الإنسان على العلم والمعرفة والإبداع، ومدّ جسور التواصل الحضاري والإنساني مع مختلف الثقافات حول العالم.

وقال رئيس هيئة الشارقة للكتاب، إن «مسؤوليتنا في ظلّ هذه الظروف تتضاعف، فنحن مطالبون بتسخير كل الوسائل للارتقاء بالفكر والثقافة، وهذا ما دفعنا لإطلاق المهرجان، لنؤكد على استمرارية العمل الثقافي في مختلف الظروف، ونواصل دورنا لأننا ندرك أن مهمة الثقافة فاعلة وكبيرة».

وتابع: «نعيش اليوم واقعاً تشهد فيه الوسائل والحلول التقنية تطورات متلاحقة ومتسارعة، وقد ارتأينا أن نستفيد منها بشكل أكبر، ونسخّرها في خدمة الثقافة والمجتمع، لهذا يأتي المهرجان ليكون فرصة مثالية خلال هذه الظروف لالتقاء المثقفين والمبدعين حول العالم على منصة رقمية واحدة، وليحتفوا بالأدب والإبداع، ويتبادلوا الخبرات والمعارف، ويكونوا على مسافة واحدة».

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أيام ستتواصل فيها جلسات المهرجان الذي يستمر حتى الخامس من يونيو المقبل.