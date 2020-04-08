جائزة الشيخ زايد للكتاب تعلن أسماء الفائزين.. وسلمى الخضراء الجيوسي شخصية العام

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب، اليوم الأربعاء، أسماء الفائزين في دورتها الـ14 لعام 2019 – 2020، والتي ضمّت ستة كتّاب وأدباء، إلى جانب مجلة أدبية مستقلة، تكريماً لنتاجهم الإبداعي والفكري المتميز الذي يعكس نهجاً فكرياً وفنياً يسهم في إثراء حركة الكتابة في الثقافة العربية المعاصرة.

فاز في فرع الآداب الشاعر منصف الوهايبي (تونس) عن ديوانه «بالكأس ما قبل الأخيرة» الصادر عن دار مسكيلياني للنشر 2019، فيما فازت الكاتبة ابتسام بركات (فلسطين) في فرع «أدب الطفل والناشئة» عن قصتها «الفتاة الليلكية» الصادرة عن مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي 2019، وفاز الباحث حيدر قاسم مطر (العراق) في فرع «المؤلف الشاب» عن كتابه «علم الكلام الإسلامي في دراسات المستشرقين الألمان – يوسف فان إس أنموذجاً»، الصادر عن دار الروافد الثقافية ناشرون وابن النديم للنشر والتوزيع 2018، كما فاز محمد آيت ميهوب (تونس) في فرع الترجمة، عن ترجمته لكتاب «الإنسان الرومنطيقي» للمؤلف جورج غوسدورف، من اللغة الفرنسية إلى العربية، والصادر عن دار سيناترا ومعهد تونس للترجمة 2018.

وفاز الكاتب الهولندي ريتشارد فان لوين عن فئة جائزة الشيخ زايد للثقافة العربية في اللغات الأخرى، عن كتابه «ألف ليلة وليلة وسرديات القرن العشرين: قراءات تناصّية» باللغة الإنجليزية، والصادر عن دار بريل للنشر عام 2018.

وعن فئة النشر والتقنيات الثقافية، فازت مجلة بانيبال البريطانية للنشر، التي أسهمت في تقديم أعمال من الأدب العربي المعاصر إلى القراء الناطقين بالإنجليزية، عن طريق ترجمة مختارات من الكتب والدواوين العربية المنشورة سابقاً، إلى جانب الكثير من النصوص الشعرية والسردية غير المنشورة من قبل.

كما أعلن عن شخصية العام الثقافية للدورة الـ14 من جائزة الشيخ زايد للكتاب، التي فازت بها الشاعرة والباحثة والمترجمة والأكاديمية الفلسطينية الدكتورة سلمى الخضراء الجيوسي.

من جهته، قال رئيس دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي محمد خليفة المبارك: «فخورون بما تحققه جائزة الشيخ زايد للكتاب عاماً بعد عام من نجاح وتقدم، إذ نحتفي اليوم بالفائزين بالدورة الـ14، وجميعهم من المتميزين والمعروفين في الساحة الثقافية العربية والعالمية الذين قدموا الكثير من الإبداعات، وساهموا بنشر وتعزيز الوعي بالثقافة العربية. ونتمنى لجميع المبدعين الذين شاركوا والفائزين المزيد من النجاح والإبداع».

من جانبه، هنّأ أمين عام جائزة الشيخ زايد للكتاب ورئيس مركز أبوظبي للغة العربية، الدكتور علي بن تميم، الفائزين بمختلف فروع الجائزة، كما هنأ المبدعين والباحثين الذين وصلوا الى القائمة القصيرة، مشيراً إلى أنّ الجائزة واصلت اتباع منهجية دقيقة في عمليات الفرز والتحكيم خلال الأشهر الماضية، فضلاً عن دور الهيئة العلمية الفاحص لتقارير اللجان، لاختيار وتسمية أفضل الأعمال في هذه الدورة.

وأضاف علي بن تميم: «أتقدم بالتهنئة للدكتورة سلمى الخضراء الجيوسي، لفوزها بشخصية العام الثقافية لهذه الدورة، فهي مثال نادر في الثقافة العربية الحديثة، وهي ترفع اسم المرأة العربية إلى الأعالي، وتؤكد رسوخها في المعرفة والإبداع مثلما تبرز كفاءتها العلمية والتزامها الأخلاقي، ويمثل فوز الجيوسي بهذه الفئة انسجاماً مع الرؤية بعيدة المدى لجائزة الشيخ زايد للكتاب، لتعزيز مكانة المرأة في الثقافة العربية، وبناء مجتمع عربي منفتح قائم على المساواة والكرامة والإبداع».

يذكر أنه سيمنح الفائز بلقب «شخصية العام الثقافية» «ميدالية ذهبية» تحمل شعار جائزة الشيخ زايد للكتاب وشهادة تقدير، بالإضافة إلى مليون درهم. في حين يحصل الفائزون في الفروع الأخرى على «ميدالية ذهبية» و«شهادة تقدير»، بالإضافة إلى 750 ألف درهم.