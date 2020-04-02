«فنون نيويورك أبوظبي» يقدم «لنعيد تواصلنا» على «فيس بوك»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلن مركز الفنون، في جامعة نيويورك أبوظبي، عن بثه سلسلة عروض أرشيفية، تضم أهم ما قدمه المركز تحت عنوان «لنعيد تواصلنا»، والتي سيتم عرضها للجمهور عبر منصة البث الإلكترونية الخاصة بالمركز، وذلك في إطار جهود المركز لدعم حملة #خلك_في_البيت، والالتزام بالتباعد الاجتماعي. وسيقوم مركز الفنون ببث عروض المواسم السابقة يوم الأربعاء من كل أسبوع، وبدأ بث أول العروض يوم أمس، من خلال صفحته الرسمية على موقع «فيس بوك»، لممثلة الكوميديا الارتجالية ميسون زايد.

وتتيح مجموعة العروض، التي سيتم بثها عبر الإنترنت مجاناً، من خلال الصفحة الرسمية لمركز الفنون على «فيس بوك»، للجماهير فرصة التواصل في مساحة افتراضية في الوقت الراهن لإلهامهم، ومد جسور بينهم، وتحفيزهم، أثناء الالتزام بإرشادات التباعد الاجتماعي. وستعمل سلسلة العروض على فتح المجال أمام الجمهور لمشاهدة عروض الأعوام الخمسة الأولى لمركز الفنون، بالإضافة إلى الدردشة وتبادل الأفكار والتفاعل مع الفنانين الذين يقدمون العروض.

واستلهمت سلسلة «لنعيد تواصلنا»، من الموسم الخامس لعروض أداء مركز الفنون في جامعة نيويورك، والذي جاء تحت شعار «التواصل»، حيث يسلط الضوء على دور الفن في التقريب بين الأشخاص. وتأتي هذه السلسلة انسجاماً مع رؤية ومهمة مركز الفنون الرامية إلى تشجيع التواصل بين الناس، وتعزيز الإبداع والحوار الثقافي المنفتح، فضلاً عن دعم المواهب الناشئة، افتراضياً أو على أرض الواقع.

وقال المدير الفني التنفيذي لمركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي، بيل براغين: «إن الجمهور اليوم يتوق إلى المنصات الفنية، باعتبارها وسيلة لفتح الحوار وبناء المجتمع وإلهام أفراده. وعلى الرغم من توافر قدر غير محدود من المحتوى الذي يمكن مشاهدته في أي وقت، فإن ما يجعل هذه التجربة أكثر تميزاً هو أن يتواصل أفراد المجتمع مع بعضهم بعضاً، لمشاهدة محتوى بعينه في الوقت ذاته».

وسيكون المتابعون على موعد، الأربعاء المقبل، مع عرض فرقة «47 سول»، التي تشتهر بصوتها العربي وموسيقاها المميزة منذ أن تم تأسيسها عام 2013، ويأتي أعضاء الفرقة من بلاد الشام، متجاوزين الحدود من عمان إلى الجليل ورام الله وبقية فلسطين، لتمزج كلمات أغانيهم بين العربية والإنجليزية، داعيةً إلى الاحتفال وإلى حرية النضال، من أجل نشر المساواة في بلاد الشام، وجميع أنحاء العالم.