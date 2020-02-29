الشارقة تشارك ببرنامج حافل في «مسقط للكتاب»

المصدر: الشارقة ■الإمارات اليوم

ببرنامج ثقافي حافل، تشارك هيئة الشارقة للكتاب في الدورة الـ25 من معرض مسقط الدولي للكتاب، الذي تنظمه وزارة الثقافة والإعلام في سلطنة عُمان حتى الثاني من مارس المقبل.

وأعلنت الهيئة أن المشاركة تأتي بهدف التعريف بمشروع الشارقة الثقافي الذي انطلق منذ نحو أربعة عقود، واستعراض أجندة الفعاليات والمبادرات الثقافية التي تنظمها الهيئة سنوياً أمام الناشرين والكتاب العرب.

وشهد جناح الهيئة زيارة مستشار سلطان عمان، شهاب بن طارق آل سعيد، الذي تسلم نسخة من كتاب صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، «سجل مكاتبات السلطان برغش سلطان زنجبار».

ووضعت الهيئة خلال مشاركتها في الحدث الثقافي، الذي يصادف هذا العام الاحتفال بيوبيله الفضّي، برنامجاً ثقافياً متكاملاً يتضمن سلسلة من الجلسات الشعرية واللقاءات مع نخبة من أبرز المؤلفين والناشرين العمانيين والعرب، إذ نظمت أمسية شعرية بعنوان «نبض القصيد»، أدارتها الدكتورة وفاء الشامسي، واستضافت الشاعرة شيخة المطيري، والشاعر حسن النجار.

وقدم وفد الهيئة المشارك في المعرض تعريفاً بالخيارات التي تتيحها المنطقة الحرّة لمدينة الشارقة للنشر، أول مدينة حرّة للنشر في العالم، والتسهيلات التي توفرها لدور النشر.

من جهته، قال مدير مكتب هيئة الشارقة للكتاب في المنطقة الشرقية فاضل حسين، إن معرض مسقط الدولي للكتاب بات اليوم واحداً من أهم الأحداث الثقافية التي تنظم على المستويين الخليجي والعربي، مضيفاً أن «الهيئة حريصة على التواجد الفاعل في مختلف الأحداث الثقافية التي تقام على الصعيدين العربي والعالمي، وتتجسد أهمية مشاركتها في نوع الفعاليات التي تقدمها، والتي تعبر فيها عن مشروع الشارقة الثقافي ودور الإمارة في تعزيز المعرفة».

- فاضل حسين:

«المعرض بات اليوم واحداً من أهم الأحداث الثقافية التي تنظم على المستويين الخليجي والعربي».