«آثار 46» في محطة المجلس الاستشاري

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

دشنت هيئة الشارقة للآثار أخيراً، في مقر المجلس الاستشاري للإمارة، معرض كنوز الشارقة الأثرية الذي يُعد جزءاً من برنامج ثقافة التراث الأثري في المؤسسات الحكومية الذي تنفذه الهيئة، ضمن حملتها التوعوية «آثار 46»، الهادفة إلى إبراز أهمية حماية التراث الأثري والمادي للإمارة، وتوعية الجمهور بالمكتشفات الأثرية التي تعكس قدم تاريخ الإمارة، وتطور الحضارات المتعاقبة.

وقال مدير عام هيئة الشارقة للآثار الدكتور صباح عبود جاسم: «سعداء بمواصلة تنفيذ حملة آثار 46، التي تهدف إلى المساهمة في تنمية الوعي الأثري لمختلف الشرائح المجتمعية، وتعديل مفاهيم السلوك المجتمعي في العلاقة بين أبناء المجتمع المحلي ومجال التراث الأثري والتراث المادي، من خلال تعزيز شعور الفرد بالمسؤولية المجتمعية في ضرورة الحفاظ على تراث الإمارة الأثري والمادي، وحفظ حق الأجيال المقبلة في التعرف عليه».

وأشار إلى أنه من خلال الوصول إلى المؤسسات الحكومية والمراكز التجارية والأسواق الشعبية والفنادق والمطار وغيرها من المحطات، فإن هيئة الشارقة للآثار تتيح لعدد أكبر من الجمهور التعرف على ماضي الإمارة وتاريخها العريق، ما يسهم في تعزيز الخريطة الأثرية والتراث الثقافي للإمارة، وترميم وصيانة المكتشفات الأثرية، باعتبارها إرثاً تاريخياً وطنياً.