13 عرضاً في «أيام الشارقة المسرحية»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

تنطلق في الشارقة يوم 29 الجاري، فعاليات الدورة (30) من «أيام الشارقة المسرحية» بمشاركة 13 عرضاً مسرحياً، وجملة من الندوات والورش التدريبية، وتختتم في السادس من شهر مارس المقبل.

التظاهرة التي تقام برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، عقدت أول من أمس، اجتماعاً للجنة العليا المنظمة بقصر الثقافة، ترأسه أحمد بورحيمة، مدير «الأيام»، بحضور الأعضاء إسماعيل عبدالله، وعبدالله راشد، ومحمد جمال، لبحث تحضيرات حفل الافتتاح، واستعراض تقرير «لجنة المشاهدة واختيار العروض»، إضافة إلى وضع جدول العروض المشاركة.

وتقدمت الفرق المحلية بـ10 أعمال للمشاركة في الدورة الجديدة، وعاينتها «لجنة المشاهدة والاختيار»،وانتقت سبعة منها لتتنافس على جوائز المهرجان، وهي: «أشياء لا تصلح للاستهلاك الآدمي»، من تأليف علي جمال، وإخراج حسن رجب (المسرح الحديث في الشارقة)، و«أين عقلي يا قلب»، تأليف عثمان الشطي، وإخراج أحمد الأنصاري (فرقة مسرح كلباء)، و«حارس النور»، تأليف عبدالله صالح، وإخراج علي جمال (مسرح دبي الوطني)، و«ليلة مقتل العنكبوت»، تأليف إسماعيل عبدالله، وإخراج إلهام محمد (مسرح خورفكان)، و«سمرة» تأليف وإخراج مرعي الحليان (مسرح ياس)، و«بكاء العربي» إعداد وإخراج مهند كريم (جمعية دبا الحصن للمسرح)، و«سمفونية الموت والحياة» من تأليف إسماعيل عبدالله وإخراج محمد العامري (مسرح الشارقة الوطني).

واقترحت «لجنة المشاهدة والاختيار» أن تقدم العروض الثلاثة التالية على هامش المهرجان، وهي: «صبح مسا» من تأليف وإخراج حافظ آمان (مسرح دبي الأهلي)، و«لمس المواجع» تأليف حميد فارس وإخراج مبارك خميس (مسرح رأس الخيمة)، و«الرحمة» تأليف عبدالأمير الشمخي وإخراج عبيد الهرش (مسرح الفجيرة).

وتفتتح الدورة الجديدة بالعرض الفائز بـ(جائزة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي لأفضل عمل مسرحي عربي)، والعرض بعنوان «جي.بي.أس» لفرقة المسرح الوطني الجزائري.