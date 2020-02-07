«دبي للثقافة» توفر منصات أدبية وثقافية في المهرجان

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

إيماناً من هيئة الثقافة والفنون في دبي بتعزيز شغف المعرفة والقراءة لدى جميع فئات المجتمع، وبناء جسور التواصل المعرفي والثقافي بين جمهور دولة الإمارات والمبدعين والأدباء والشعراء من داخل الدولة وخارجها، تدعم الهيئة، شريكاً مؤسساً، مهرجان طيران الإمارات للآداب بشكل متواصل، منذ انطلاقه عام 2009، وأعلنت الهيئة عن تنظيم جلسات حوارية ونقاشية لأدباء عرب وإماراتيين، وزيارات للمكتبات التابعة للهيئة، بهدف تشجيع الجمهور على الحضور والمشاركة في فعاليات المهرجان.

وضمن برنامجها لنسخة هذا العام من المهرجان، تنظم «دبي للثقافة»، اليوم، جلسة بعنوان «المخطوط العربي: المخطوطات الإماراتية»، يتحدث خلالها رئيس قسم المخطوطات في الأرشيف الوطني، سعيد خميس السويدي، ورئيس قسم الثقافة الوطنية وقسم العلاقات العامة والإعلام في مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، شيخة المطيري، وخلالها سيتم التطرق إلى تاريخه ونشأته وتطوره، وستناقش موضوعات عدة عن الكتابة وصناعة الكتب وأنواع الخطوط العربية. وستلقي الجلسة نظرة على أقدم المخطوطات الإماراتية بشتى أنواعها: التاريخية والسياسية والصكوك، وغيرها من المخطوطات، مع عرض أمثلة لمخطوطات إماراتية قديمة.

أما غداً، فستنظم الهيئة جلسة بعنوان «المروريات الأدبية»، يديرها عبدالله الهدية الشحي، وستتطرق الجلسة إلى دور الروايات في توثيق المرويات المتنوعة، وكيف تناول الرواة الشعر العربي.

وتأتي شراكة «دبي للثقافة» في هذا المهرجان، في إطار رؤيتها الرامية إلى تفعيل الحراك الثقافي والإبداعي في إمارة دبي، بما يسهم في تكريس مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للثقافة، وملتقى للمبدعين وحاضنة للمواهب.