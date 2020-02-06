وفد مكسيكي في ضيافة هيئة الشارقة للكتاب

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

استقبلت هيئة الشارقة للكتاب وفداً مكسيكياً ممثلاً لمعرض المكسيك للكتاب (فيل 2020) الذي تستضيفه مدينة وادي الحجارة، لبحث آليات التحضير لفعاليات الشارقة ضيف شرف المعرض في دورته الـ34، إذ تسلمت الإمارة راية اللقب في ديسمبر 2019 لتكون ممثلة للثقافة العربية والإماراتية في القارة اللاتينية.

واستعرض رئيس هيئة الشارقة للكتاب أحمد بن ركاض العامري، مع مديرة معرض المكسيك للكتاب (فيل) ماريسول شولز مانوت، وأعضاء الوفد الفعاليات التي تعتزم تنظيمها الهيئة، والأنشطة المعرفية، وحجم الاستضافات، والجلسات الثقافية التي ستعقدها طوال أيام المعرض.

وقال العامري: إن «حضور الشارقة ضيف شرف على فعاليات معرض المكسيك للكتاب في مدينة وادي الحجارة، يعد حدثاً استثنائياً للمشهد الثقافي العربي والإماراتي، إذ تقدم الإمارة صورة متكاملة للحراك الإبداعي العربي وتاريخه الثقافي المتنوع، وتكشف جذور الهوية الإماراتية في إحدى أكبر وأبرز الفعاليات الجماهيرية والثقافية في أميركا اللاتينية بصورة عامة».

وأضاف: «تؤكد زيارة الوفد المكسيكي للشارقة لبحث جدول فعاليات مشاركتها في المعرض، حرص المكسيك على الاحتفاء بالمنجز الثقافي العربي، والمشروع الحضاري لإمارة الشارقة الذي يقوده صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتوجيهات ورؤى توجت الإمارة ضيفاً مميزاً ومشرفاً على أبرز مدن الثقافة العالمية، وأكدت ضرورة فتح قنوات التواصل والحوار عبر الكتاب مع مختلف بلدان وشعوب العالم».

وكانت الشارقة قد تسلمت راية لقب «ضيف شرف معرض المكسيك للكتاب» من الهند، ضيف شرف المعرض لعام 2019، إذ سلم السفير الهندي في المكسيك راية اللقب لأحمد بن ركاض العامري، خلال حفل رسمي شهد إطلاق الشعار الخاص بمشاركة الشارقة الذي حمل عبارة «مرحباً بالجميع».

- الطرفان بحثا آليات التحضير لفعاليات الشارقة

ضيف شرف المعرض.

- الشارقة سترسم صورة متكاملة للحراك الإبداعي العربي وتاريخه المتنوع.