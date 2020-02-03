محمد حسن علوان: للمرأة فضل كبير على ابن عربي

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

استضاف مقهى «الراوي» الثقافي في واجهة المجاز المائية بالشارقة، ضمن فعاليات مبادرة #حديث_الكتب التي ينظمها احتفاءً بالشارقة العاصمة العالمية للكتاب 2019، الكاتب السعودي الدكتور محمد علوان، للحديث عن روايته «موت صغير» الفائزة بجائزة البوكر العربيّة لعام 2017.

وأكد علوان، خلال الجلسة التي أدارتها الإعلامية الدكتورة بروين حبيب، تأثره بالعالِم الشهير، الشيخ محيي الدين ابن عربي ودخوله إلى عالمه، وقراءته لرسائله ومؤلفاته ومقالات ودراسات متنوّعة عنه، أثناء التحضير لروايته الأخيرة «موت صغير»، مشيراً إلى أن هاجس الرحيل المستمرّ عند ابن عربي شده وجذبه، ليحاول من خلاله تفكيك موضوع الرحيل عند البشر وفهم أسبابه ودوافعه. وأوضح أنّ سيرة ابن عربي، وبعد البحث فيها، منقوصةُ ومختزلة، ويكتنفها الغموض: «كان يتم تزييف كثيرٍ من مؤلفات ابن عربي أو نسب أي كتاب إليه، حتى في زمنه، إذ كان يكتب عالم صوفي صغير كتاباً منتحلاً اسم ابن عربي، وهذا ما سبب كثيراً من الجدل حول كتابات غير معقولة منسوبة لابن عربي».

وأضاف: «لا يوجد في كتب التاريخ أكثر من 10% عن السيرة الثابتة والحقيقية لابن عربي، ومن هنا جاءت فكرة كتابة الـ90% من سيرته، مستلهماً ما قرأته من سيرته المُثبتة تاريخياً، لأروي سيرةً تخيّليةً عن ابن عربي». وتابع: «أكثر ما وجدته مفقوداً في سيرة هذا العالم، هو (ابن عربي الإنسان)، حيث يكاد لا يوجد أي شيء عن تفاصيل حياته اليومية البسيطة!». وناقشت الجلسة، موضوع احتفاء محمد حسن علوان بالمرأة، وفي روايته «موت صغير»، تحديداً، إذ أشار إلى أنّ ابن عربي كان من العلماء الذين يحتفون بالمرأة، حيث كان متقدماً على مجايليه بأن يدين للمرأة بفضلٍ كبير في حياته.

توقيع

نظّم مقهى الراوي على هامش الجلسة، حفل توقيعٍ خاصٍ للكاتب محمد حسن علوان.

وتأتي الجلسة التي ينظمها «الراوي» بالتعاون مع مكتب الشارقة العاصمة العالمية للكتاب، ضمن مبادرة #حديث_الكتب التي أطلقها المقهى، والتي تهدف إلى ترسيخ ثقافة المطالعة وتشجيع أفراد المجتمع على قراءة كتبهم المفضلة، من خلال تنظيم لقاءاتٍ وندواتٍ شهريةٍ تُشارك فيها نخبةُ من أبرز الكتّاب في المنطقة العربية.

المبدع السعودي: هاجس الرحيل المستمرّ عند ابن عربي جذبني.

«موت صغير» رواية سعت للتعبير عن ابن عربي الإنسان.