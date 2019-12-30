5 عروض عربية في «دبا الحصن للمسرح الثنائي»

المصدر: الشارقة ــ الإمارات اليوم

تنطلق الدورة الخامسة من مهرجان دبا الحصن للمسرح الثنائي الذي تنظمه إدارة المسرح بدائرة الثقافة في 13 فبراير المقبل، بمشاركة خمسة عروض عربية، من الإمارات وسلطنة عمان والمغرب ومصر وفلسطين.

ويعنى المهرجان الذي يحتضن فعالياته المركز الثقافي لمدينة دبا الحصن بالأعمال المسرحية التي ترتكز جمالياتها على التفاعل الدرامي بين شخصيتين فوق خشبة المسرح. ويهدف المهرجان، الذي ستستمر فعاليات دورته الخامسة في 17 فبراير المقبل، إلى مد جسور التواصل بين صناع العروض الثنائية (الديو دراما) والجمهور في المنطقة، كما يسعى إلى أن يكون ملتقى للتعارف والتفاعل، وبناء الشراكات بين المسرحيين المحليين ونظرائهم العرب.

وتشارك الإمارات في المهرجان بمسرحية «أنا معك» لجمعية كلباء للفنون الشعبية والمسرح، وهي من إخراج عبدالرحمن الملا، بينما تأتي المشاركة المصرية عبر مسرحية «مكان مع الخنازير» لفرقة «كريشن قروب»، أما فلسطين فتحضر بـ«بيدرو والنقيب» لفرقة مسرح نعم، وتسجل سلطنة عمان مشاركتها عبر «أحلام أبوسلامة» لفرقة صلالة الأهلية، فيما تجيء مشاركة المغرب عبر فرقة بصات الفن التي ستقدم مسرحية «عبث».

إلى جانب الندوات التطبيقية التي تقرأ العروض المقدمة مساء كل يوم، والورشات التدريبية الموجهة لمشرفي الأنشطة المسرحية في مدارس الشارقة، ستنظم في إطار المهرجان الدورة الـ17 لملتقى الشارقة للمسرح العربي تحت عنوان «المسرح والخيال»، بمشاركة نخبة من الباحثين.