«انعكاس» يجمع المسرح والموسيقى والفنون في «القصباء»

المصدر: الشارقة- الإمارات اليوم

انطلقت، أول من أمس، فعاليات الدورة الثانية من مهرجان «انعكاس» الفني والثقافي، الذي تنظمه القصباء، الوجهة السياحية والثقافية في الشارقة، والذي يستمر حتى 22 الجاري، ليحتفي بالموسيقى والفن والمعرفة، بمشاركة 21 جهة ومؤسسة فنية وثقافية.

وشهد الافتتاح عزف مقطوعات موسيقية على آلة العود، رافقها غناء مجموعة من الأغاني من الفلكلور المصري والعراقي ومن بلاد الشام، قدمها الفنان المصري فريد إبراهيم، كما قدم طلاب مدرسة فيكتوريا الإنجليزية، تزامناً مع عام التسامح، عملاً فنياً نفذه أكثر من 650 طالباً على لوحة قماش، إحياءً لذكرى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، كما شهد الافتتاح عرض فيلم «سوليلوكوي» للمخرج نصار إبراهيم.

ويستضيف المهرجان باقة متكاملة من الأنشطة والفعاليات وورش العمل الفنية والعروض، التي تنتشر بين ردهات القصباء، بالإضافة إلى العروض الموسيقية والجلسات النقاشية والحوارية، التي يقدمها نخبة من الفنانين المشاركين في مختلف المجالات الفنية والثقافية من أرجاء الإمارات كافة، بالإضافة إلى عدد من الأفلام القصيرة والعروض المسرحية التي تعرض على مسرح القصباء، يومياً بين الساعة 5 - 10 مساءً.

وقال مدير عام القصباء بالإنابة، محمد الحوسني: «حرصت القصباء طيلة الأعوام الماضية على أن تكون شريكاً فاعلاً ومؤثراً في نشر قيم الثقافة بين زوار ومقيمي إمارة الشارقة، من خلال تنظيم واستضافة المهرجانات والفعاليات والبرامج التي تعزز رؤيتها وتلبي تطلعات زوارها، وأن تكون منصة رحبة لتلاقي الفنانين بمختلف إبداعاتهم من كل أنحاء العالم».

وأضاف الحوسني: «نحتفي في مهرجان (انعكاس) بالفن والفنانين، الذين يشاركوننا ليقدموا لكم جلّ إبداعاتهم وخبراتهم الفنية، ولتستمتعوا بمزيج متنوع من الفنون البصرية التي تتناسب مع مختلف الفئات العمرية»، وتقدم الحوسني بجزيل الشكر «لجميع الداعمين والمشاركين من مختلف الجهات في فعاليات الدورة الثانية من المهرجان، ليكونوا شركاءنا في الارتقاء برسالة الفن الحضارية».