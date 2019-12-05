«فزاع للصيد بالصقور» تحلّق بأشواط جديدة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشف مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث عن جدول بطولات الصيد بالصقور للموسم 2019-2020، في إطار حرص المركز على منح الوقت الكافي للمشاركين للاستعداد لعملية تجهيز الطيور، واختيار الأشواط الأنسب وفقاً لقدرة كل صقر وسرعته.

وكان المركز قد أعلن عن فتح باب التسجيل على شبكات التواصل الاجتماعي في البطولتين الرئيستين للصيد بالصقور في 20 نوفمبر الماضي، على أن تُجرى منافسات البطولتين الرئيستين بواقع 15 يوماً في يناير المقبل، و14 يوماً في فبراير المقبل، وتشملان 146 شوطاً في مختلف الفئات الرئيسة للشيوخ والعامة والناشئين والطيارة اللاسلكية.

من جهتها، شدّدت مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، سعاد إبراهيم درويش، على ضرورة الاستعداد المسبق لجميع بطولات فزاع، خصوصاً بطولات الصيد بالصقور، لحرفية المتسابقين فيها وحرصهم الدائم على التطوير وانتقاء أجود أنواع الطيور لخوض المنافسات.

وقالت: «نشهد خلال الموسم المقبل أشواطاً جديدة، في فئات عدة، خصوصاً بمسابقات الناشئين والخليجيين، وعلى غرار المواسم الماضية نواصل التركيز على الناشئة وفقاً لرؤى المركز الرامية إلى نقل هذا الموروث إلى الأبناء والأجيال الجديدة، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي».

وأضافت سعاد درويش: «للمرة الأولى هذا الموسم أضيفت أربعة أشواط جديدة للناشئين (أشواط نقدية) لكل بطولة، وثمانية أشواط رئيسة للخليجيين لفئة الجير في البطولة الرئيسة (التلواح فقط)؛ ما سيعطي ثقلاً أكبر للمسابقات، ومشاركة أوسع من الخليجيين والناشئة».

ولفتت إلى أنه سيسمح للخليجيين بالمشاركة في الأشواط التي خصصت لهم فقط يومي 12 و13 يناير المقبل، وفقاً للفئات المحددة، علماً بأن الأشواط التي كانت مخصصة للخليجيين في البطولتين قد تم دمجها هذا العام في بطولة فزاع للصيد بالصقور التلواح الرئيسة وإضافة عددها لتسهيل عملية مشاركة الخليجيين، واستقطاب أعداد أكبر.

ومن المقرر أن تُقام بطولة فزاع للصيد بالصقور التلواح في موعدها بالثاني من يناير المقبل بالمنطقة المخصصة للسباقات في الروية بدبي، ويتكون نظام المسابقات من أشواط مقطوعة. وتنظم أشواط البطولة لـ15 يوماً حتى الختام في المسابقة الأخيرة مع نهائيات الطيارة اللاسلكية في 16 يناير المقبل. فيما تبدأ البطولة الثانية للصيد بالصقور (فخر الأجيال) في أول فبراير المقبل، وتستمر حتى 14 من الشهر نفسه.

146

شوطاً في مختلف

الفئات الرئيسة للشيوخ

والعامة والناشئين

والطيارة اللاسلكية.

- سعاد إبراهيم درويش:

«على غرار المواسم الماضية نواصل التركيز

على الناشئة، وفقاً لرؤى المركز الرامية إلى نقل

هذا الموروث إلى الأجيال الجديدة».