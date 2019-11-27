نانسي وتامر يحييان حفل رأس السنة في «المارية»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت جزيرة المارية في أبوظبي، أنها ستستقبل العام الميلادي الجديد 2020 بحفل غنائي وعرض للألعاب النارية.

وسيحيي الحفل المطرب المصري تامر حسني، والفنانة اللبنانية نانسي عجرم.

وقال المدير التنفيذي لوحدة مبادلة للعقارات والبنية التحتية التابعة لشركة «مبادلة للاستثمار»، علي عيد المهيري، إن «جزيرة المارية تحرص كل عام على توفير تجارب ترفيهية متميزة يستمتع بها أفراد المجتمع، في إطار التزامنا بتعزيز نهجنا لمواكبة الفعاليات الموسمية. ونتطلع إلى استقبال جمهور المارية للاستمتاع باحتفال مميز بمناسبة رأس السنة الميلادية».

وكانت الاحتفالات التي جرت العام الماضي بمناسبة رأس السنة 2019، قد استقطبت أكثر من 25 ألف زائر. ومن المقرر أن تستغرق مدة عرض الألعاب النارية للعام الجديد 10 دقائق، وستسبقها مباشرة لحظات العد التنازلي إيذاناً ببدء العام الميلادي الجديد.

25 ألف زائر استقطبتهم فعاليات حفل رأس السنة الماضية».