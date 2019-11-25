«#وطن_الإبداع» حملة تهديها «دبي للثقافة» للإمارات في يومها الوطني الـ 48

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت هيئة الثقافة والفنون في دبي، أمس، عملاً فنياً إبداعياً مرئياً بعنوان «#وطن_الإبداع»، يتحدث لغة التسامح الثقافي، ويعزز نهج الإمارات القائم على السلام والتعايش والانفتاح على مختلف ثقافات وشعوب العالم، ويعكس التنوع الثقافي والإنساني والتماسك المجتمعي بأفضل صورة، ويجسد روعة تمازج الثقافة والفن والتراث والأدب في دبي، التي تمتاز بنسيج متفرد يسهم في خلق فضاء حضاري تفاعلي، يرسخ مكانة الدولة بوصفها ملتقى لكل الثقافات، ويبرز التناغم بين أكثر من 190 جنسية تعيش فيها، وذلك احتفاء باليوم الوطني الـ48 للإمارات، المناسبة العزيزة على قلب كل مواطن ومقيم على أرض الدولة.

وتعكس حملة «#وطن_الإبداع» الوجه الحضاري للدولة، وتوافق أهداف عام التسامح، حيث تركز تفاصيل الحملة على النهج الذي تبنته دولة الإمارات منذ تأسيسها، في أن تكون جسر تواصل ثقافي ومحور الالتقاء بين شعوب العالم وثقافاته، في بيئة منفتحة قائمة على الاحترام وتقبّل الآخر، وتعميق قيم التسامح والانفتاح على الثقافات والشعوب في المجتمع من خلال التركيز على هذه القيم لدى الأجيال الجديدة. حيث يضم العمل الفني كوكبة من المبدعين من مختلف الجنسيات والثقافات، شاركوا في إثراء مضمونه بما يمتلكونه من فكر خلاق، وشغف في مختلف مجالات الثقافة والفنون.

وتتناغم تفاصيل عمل «#وطن_الإبداع» مع محاور رؤية دبي الثقافية الجديدة، الهادفة لجعل دبي مركزاً ثقافياً عالمياً، وحاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب، كما تواكب المبادئ الثمانية لدبي أرض المواهب، وتبرز شخصية مجتمعها المتفردة، وتتماشى مع «خطة دبي 2021» الرامية لترسيخ مكانة الإمارة كـ«موطن لأفراد مبدعين وممكنين، ملؤهم الفخر والسعادة»، وتوافق «مئوية الإمارات 2071» التي تهدف إلى تحقيق مجتمع متماسك ومترابط، عبر تعزيز التواصل والتعارف والتضامن الاجتماعي بين أفراده، والتركيز على إرساء قيم التسامح في مجتمع تسوده الثقة المتبادلة والاحترام بين مختلف الفئات. من جهتها، أكدت مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، هالة بدري، أن الاحتفال باليوم الوطني يجسد معاني الفخر والاعتزاز، ويعبر عن الولاء والانتماء للأرض والوطن، لافتة إلى أن حملة «#وطن_الإبداع» تعكس رؤية «دبي للثقافة» لمفهوم التسامح من منظور الثقافة والفن، وقالت: «نجمع أكثر من 20 مبدعاً من مختلف البلدان في عمل فني إبداعي، نعانق من خلاله إماراتنا الحبيبة، ونحتفي بنهجها الحضاري القائم على السلام والانفتاح والحوار بين الثقافات، لنبرز النموذج الإماراتي في التسامح، ونشارك العالم الحكاية الملهمة لدولتنا التي نجحت في أن تكون وجهة الإبداع الأولى للمواهب الاستثنائية من مختلف أنحاء العالم». وذكرت هالة بدري أن عمل «#وطن_الإبداع» يمتاز برؤية إخراجية متفردة نجحت في مزج عناصر الثقافة والفنون والتراث والآداب معاً بطريقة إبداعية، مؤكدة أن المشاركين فيه يعكسون التنوع الثقافي والإنساني بأجمل صورة، ولافتة إلى أن التقاء هذه الكوكبة من الفنانين والموسيقيين والشعراء والحرفيين هو انتصار للثقافة، ولـ«دبي للثقافة» التي حرصت على توصيل رسالة الإمارات الحضارية للعالم.

«#وطن_الإبداع»

تولى الملحن الأذربيجاني، فلاديمير بيرزان، مهمة التأليف الموسيقي لفيديو «#وطن_الإبداع»، الذي أخرجه الفرنسي، هنري بارجيز. وشارك في بطولة العمل أكثر من 20 مبدعاً، من بينهم: بلال عبدالله، ويوسف الزعابي، وعفراء عتيق، وخالد بن حمد، وخالد الجلاف، وروضة المري، وسعيد الهاشمي، وسعود خالد، وحميد سعيد الرايحي، وخولة سعيد الرايحي، وأرقم العبري، ومادي باتشر، ومايكل ماكيني، ويوهيني ياكوش.

هالة بدري:

- «العمل يمتاز برؤية نجحت في مزج الثقافة والفنون والتراث والآداب معاً».

- «نبرز النموذج الإماراتي في التسامح، ونشارك العالم حكاية دولتنا الملهمة».

- العمل يضم كوكبة

مبدعين من مختلف

البلدان، ويعكس

التنوع الثقافي

والإنساني في

الدولة.