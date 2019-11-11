مهرجان الاقصر للشعر العربي ينطلق الخميس المقبل

المصدر: الشارقة- الامارات اليوم

برعاية من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، تنطلق فعاليات مهرجان الأقصر للشعر العربي الدورة الرابعة، في مدينة الأقصر «مصر»، يوم الخميس الموافق 14 و تتواصل حتى 17 نوفمبر 2019 ، بمشاركة من كبار أدباء ومبدعي مصر وضيوف من الوطن العربي.



وقال عبدالله محمد العويس رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، أن بيوت الشعر في الوطن العربي قدمت العديد من الفعاليات التي ساهمت بفاعلية في استنهاض الحراك الثقافي في الوطن العربي ، تجلى ذلك باستضافة بيوت الشعر العديد من الأدباء و الشعراء و تحولت بهذا حاضن حقيقي للشعراء والموهوبين من كافة المحافظات و المدن في الدول العربية، في الوقت ذاته بادرت بيوت الشعر بطباعة الدواوين الشعرية التي شكلت رافداً قيماً للمكتبة العربية .

و أضاف العويس: أن الشارقة بقيادة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة تترجم رؤيتها للتنمية الثقافية كونها عاصمة للثقافة العربية و الإسلامية من خلال الدعم اللامحدود لمبدعي العالم العربي ، وذلك عبر مشاركتهم في أنشطتها وبرامجها التي تنظم على مدار العام في مجالات الثقافة المتنوعة.