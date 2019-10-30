60 عنواناً بلغات متعددة في جناح منشورات القاسمي

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أكملت «منشورات القاسمي» - الدار المتخصصة في نشر وتوزيع كتب ومؤلفات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة - 10 أعوام منذ تأسيسها، وتحمل في رصيدها أكثر من 60 عنواناً بلغات متعددة في مختلف الموضوعات الأدبية والتاريخية والروايات وكتب السيرة الذاتية، بجانب حضورها في المعارض العربية والعالمية، وإبرام عدد من الاتفاقيات مع دور النشر والمكتبات لمؤلفيها وتوفيرها كمصادر ومراجع للباحثين والكتاب المهتمين بالتاريخ والسير والرواية والمسرح والأدب عموماً.

وفي التاريخ والأدب والفكر والشعر والسرد، قدمت «منشورات القاسمي» أكثر من 60 مؤلفاً وعنواناً من روائع الأفكار والحكايات والبحوث والدراسات لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان القاسمي حتى الآن، كما ترجمت كتب سموه للعديد من اللغات الأجنبية مثل الإنجليزية والفرنسية والإيطالية والهندية والروسية وغيرها، وبلغ عددها أكثر من 119 كتاباً شاركت بها المنشورات في المعارض العالمية، ونظمت لها ندوات وجلسات مع مفكري وباحثي وإعلاميي هذه البلدان، وكان من نتائجها أن عقدت الدار اتفاقيات توزيع مع العديد من دور التوزيع والنشر في العالم، إضافة إلى إهداء نسخ منها للمكتبات والأكاديميات في بلدان عدة.

كما أصدرت «منشورات القاسمي» أكثر من 40 عنواناً، لمؤلفين تقدموا بكتبهم للطباعة، إضافة لمؤلفين محليين وعرب ومن أرجاء العالم.

وسيشهد معرض الشارقة للكتاب، الذي ينطلق اليوم في مركز إكسبو الشارقة، عرض 119 عنواناً باللغات الأجنبية لمؤلفات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان القاسمي المعروفة والجديدة، منها: كتاب «التاريخ على خشبة المسرح الفرنسي»، ومسرحيات: هولاكو (ألماني)، والنمرود (إنجليزي - روسي)، وداعش والغبراء (فرنسي - ماليالم)، والحجر الأسود (ماليالم)، وشمشون الجبار (روسي)، إضافة إلى 100 عنوان منها 42 عنواناً جديداً.

• معرض الشارقة للكتاب، سيشهد عرض 119 عنواناً باللغات الأجنبية، لمؤلفات صاحب السمو حاكم الشارقة، المعروفة والجديدة.