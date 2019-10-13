«الشارقة للنشر» تعرّف بجهود الإمارة في صناعة الكتاب

المصدر: مدريد - الإمارات اليوم

أطلعت مدينة الشارقة للنشر، أول مدينة حرّة للنشر والطباعة في العالم، التابعة لهيئة الشارقة للكتاب، الناشرين والأدباء والمثقفين الإسبان على أهم ما تقدمه من خيارات وتسهيلات تدعم صناعة النشر وترتقي بها، وذلك خلال مشاركتها في معرض ليبر الدولي للكتاب - مدريد 2019، الذي احتفى بالشارقة ضيف شرف على دورته الـ37.

وعقدت مدينة الشارقة للنشر - المنطقة الحرة، خلال مشاركتها، سلسلة من الاجتماعات مع ممثلين عن منظمات النشر والقطاعات الحرّة في إسبانيا، وعدد من دور النشر الإسبانية والعالمية المهتمة بتوسيع استثماراتها في الشارقة والمنطقة. واستعرضت «الشارقة للنشر» خلال الاجتماعات أهم ما تقدمه من خيارات وتسهيلات، تسهم في مضاعفة العمل الإبداعي في مجال صناعة الكتاب، وتعرّف بما تقوده الشارقة من جهود باعتبارها مركزاً حيوياً لسوق الكتاب العالمي في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط.

من جهته، قال مدير مدينة الشارقة للنشر - المنطقة الحرة، سالم عمر سالم، إن «الشارقة عندما تحلّ ضيفاً على معارض وأحداث العالم الثقافية، تفتح المجال أمام جموع المثقفين والناشرين العالميين، للتعرف إلى ما تقدمه الإمارة من خيارات متطورة ترتقي بواقع النشر وتدفع باتجاه تطويره، وتعزز من منظومة العمل المشترك بين جميع الأطراف».

وأضاف «دورنا في هذه المشاركات التي تقودها الشارقة، هو التعريف بالجهود الكبيرة التي تقودها على صعيد النشر، فاليوم تحضر الإمارة باعتبارها حلقة وصل بين الشرق والغرب، عبر بوابة المدينة، التي نسعى على الدوام إلى أن تقدم كلّ الخيارات والتسهيلات اللازمة للارتقاء بواقع هذا العمل المهم، الذي يعد ركيزة الجهود الثقافية برمّتها، علاوة على الفرص التي تتيحها للناشرين للانطلاق بأعمالهم من المدينة، كلّ هذا يصب في مصلحة النهوض بواقع الكتاب عربياً وعالمياً».

سالم عمر سالم:

«المدينة تسعى على الدوام إلى أن تقدم كلّ التسهيلات اللازمة للارتقاء بواقع النشر».