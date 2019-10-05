«كلمة تدعم القراءة» بخصومات 75% على الكتب

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

ينظم مشروع «كلمة» للترجمة، في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، معرضاً مصغراً للكتاب بالتعاون مع المشرف مول، تحت شعار: «كلمة تدعم القراءة».

ويسعى المعرض، الذي ينطلق اليوم، ويستمر حتى 20 الجاري، إلى ترويج الكتاب وجعله في متناول الجميع، لاسيما أن مشروع «كلمة» يترجم أهم العناوين من أكثر من 13 لغة عالمية إلى العربية.

ويقدم المعرض خصومات تصل إلى 75% على الكتب المعروضة، وهي أكثر من 600 عنوان من أهم الكتب العلمية والأدبية وكتب الأطفال الصادرة عن «كلمة»، و«إصدارات» عن دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي.

وقال مدير إدارة النشر بدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، سعيد حمدان الطنيجي، إن «هذا المعرض المصغر يأتي مواصلة لجهود دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، في دعم صناعة الكتاب ونشره، للإسهام في تنشئة الأجيال الجديدة على الاطلاع والمعرفة واكتشاف ثقافات الشعوب، من خلال قراءة منجزات كتابها وأدبائها عبر التاريخ».

وأضاف: «يتضمن المعرض مجموعة من أهم الإصدارات الموجهة إلى جميع الفئات العمرية، كي نتمكن من تلبية جميع تطلعات القرّاء على اختلاف ذائقتهم الأدبية. ونحرص في الدائرة في مثل هذه المعارض المصغرة على توفير خصومات كبيرة، سعياً إلى إيصال المعرفة لجميع الراغبين في الاطلاع والقراءة، ليتمكنوا من شراء واقتناء هذه الكتب».

ويهدف المعرض إلى تحفيز الجمهور بشكل عام، والأطفال بشكل خاص، على استغلال أوقات الفراغ بالقراءة، وجعلها عادة يومية في حياتهم، وإعادة ثقافة اقتناء الكتاب والقراءة.

يشار إلى أن مشروع «كلمة» للترجمة نظم، منذ بداية العام الجاري، ثلاثة معارض تحمل شعار: «كلمة تدعم القراءة»، في إطار حرصه على زيادة معدلات القراءة.

سعيد حمدان:

«(المعرض) يتضمن مجموعة من أهم الإصدارات

الموجهة إلى كل الفئات العمرية، كي نتمكن من

تلبية تطلعات القرّاء، على اختلاف ذائقتهم الأدبية».

600

عنوان، يضمها

المعرض الذي يستمر

حتى 20 الجاري.