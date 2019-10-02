8 مدن ألمانية تتنافس على لقب عاصمة الثقافة

المصدر: برلين - د.ب.أ

تعتزم ثماني مدن ألمانية التنافس على لقب عاصمة الثقافة الأوروبية لعام 2025.

وأعلنت المؤسسة الثقافية للولايات الألمانية ومؤتمر وزراء الثقافة والتعليم الألمان، أمس، عقب انتهاء فترة الترشح، أن المدن المرشحة للقب هي: كمنيتس، ودريسدن وجيرا، وهانوفر، وهيلدسهايم، وماجدبورغ، ونورنبرغ، وتسيتاو.

وبحسب البيانات، فإن خمساً من المدن الثماني المتنافسة على اللقب تقع في الولايات الشرقية. وتتنافس مدن ألمانيا بجانب مدن سلوفينيا على لقب عاصمة الثقافة الأوروبية لعام 2025. ومن المقرر أن تقوم لجنة تحكيم باختيار أولي للمدن التي ستتنافس على اللقب في ديسمبر المقبل، وستحدد بعد ذلك المدن الفائزة باللقب من البلدين في خريف عام 2020.

وكانت مدينة إيسن مع منطقة الرور آخر مدينة ألمانية حصلت على لقب العاصمة الثقافية لأوروبا عام 2010. وتحمل اللقب هذا العام مدينة ماتيرا الإيطالية، وبلوفديف البلغارية.