برنامج «تحدي القراءة العربــي».. من الإمارات إلى ملايين العرب

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

نطلق البرنامج التلفزيوني التثقيفي الجديد «تحدي القراءة العربي» مساء اليوم الجمعة، وسيكون ملايين المشاهدين على موعد في التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات مع أولى حلقات البرنامج التثقيفي التشويقي الأول من نوعه عالمياً على شاشة MBC1.

ويعرض البرنامج عبر ثماني حلقات تذاع يوم الجمعة أسبوعياً في الموعد نفسه، المنافسات النهائية بين أبطال الدورة الرابعة من تحدي القراءة العربي الـ16 الذين فازوا بالتحدي في بلدانهم، وصولاً إلى اختيار بطل التحدي في الحلقة الثامنة والأخيرة التي تذاع على الهواء مباشرة.

ويأتي استحداث هذا البرنامج التلفزيوني ضمن تعديلات جوهرية أدخلتها مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية التي تنضوي تحت مظلتها مبادرة تحدي القراء العربي، على آليات المنافسات النهائية لاختيار بطل التحدي، إذ قررت تحويل المنافسات النهائية إلى برنامج بصيغة تلفزيون الواقع، يسمح لملايين المشاهدين العرب حول العالم بمتابعة قدرات ومواهب وإمكانات الطلبة الـ16 الذين وصلوا إلى المرحلة النهائية من المنافسة في الدورة الرابعة، بعد تتويجهم أبطالاً على مستوى بلدانهم.

وتتضمن حلقات البرنامج مجموعة من التحديات والاختبارات صُممت خصيصاً للبرنامج، وفق قواعد علمية وتربوية وسلوكية تقيس القدرات العلمية والثقافية والشخصية للمتسابقين الـ16 ضمن أجواء تنافسية وتشويقية تتخللها لحظات إنسانية مفعمة بالمشاعر بين أبطال التحدي، وبينهم وبين لجنة التحكيم التي جرى اختيارها بعناية، أو بينهم وبين الموجهين المختصين الموكل إليهم تدريب وإرشاد وتوجيه المتنافسين لعرض تجاربهم المعرفية ومسيرتهم مع القراءة وحصيلتهم الثقافية وقدراتهم على عرض أفكارهم وآرائهم بشكل سلس وجذاب.

الأول من نوعه

ويعد برنامج تحدي القراءة العربي الأول من نوعه في المجال الثقافي بصيغة تلفزيون الواقع، إذ وضعت فيه شركة فيرمنتال التي صممت مجموعة من أضخم برامج تلفزيون الواقع والمواهب العالمية ومنها IDOL، وThe X Factor، وGot Talent وغيرها خلاصة تجاربها الطويلة في هذا المجال، لتضمن لملايين المتابعين عبر شاشات التلفزيون متعة المشاهدة في أجواء تشويقية جذابة لكل أفراد الأسرة من مختلف الفئات العمرية، باستخدام أحدث التقنيات العالمية في الإنتاج والتصوير.

ويعرض البرنامج الذي تقدمه المذيعة الشابة شهد بلان في حلقات مسجلة، تحديات ومنافسات متعددة وصولاً لاختيار خمسة متسابقين من جانب لجنة التحكيم للتصفية النهائية التي ستكون ضمن الحفل الختامي لتحدي القراءة العربي المذاع على الهواء مباشرة، والتي ستشهد تتويج بطل الدورة الرابعة، ليفوز بالجائزة التحفيزية الكبرى البالغة نصف مليون درهم إماراتي ضمن القيمة الإجمالية لجوائز التحدي البالغة 11 مليون درهم، وتشمل أيضاً جائزتي المدرسة المتميزة والمشرف المتميز على مستوى الوطن العربي.

الأبطال الـ16

وسيكون المشاهدون على موعد مع الاستمتاع بمتابعة تنافس 16 بطلاً متوجاً على مستوى 14 بلداً عربياً وهم يتحدون بعضهم بعضاً ويتنافسون في مجال الثقافة والمعرفة لاختيار بطل تحدي القراءة العربي لهذا العام، وهؤلاء الأبطال هم: الإماراتية مزنة نجيب، والموريتانية أم النصري مامين، والتونسية آية نور الدين، والجزائرية نعيمة كبير، والسودانية هديل أنور الزبير، والأردنية شيماء قحطان أحمد قزاقزة، والسعوديان فهد شجاع الحابوط وجمانة سعيد المالكي، والمغربية فاطمة الزهراء أخيار، والمصريتان رنيم سمير حمودة والشيماء علي بسيوني، والكويتي عبدالعزيز الخالدي، والعمانية سمية بنت سامي المفرجية، والفلسطيني عمر المعايطة، والبحرينية بشرى عبدالمجيد أسيري، واللبنانية لبنى حميدة جمال ناصر.

قفزات نوعية

شهدت الدورة الرابعة من تحدي القراءة العربي الذي يعد الحدث المعرفي الأكبر عربياً إقبالاً قياسياً من الطلاب العرب حول العالم بعد مشاركة 13.5 مليون طالب من 49 دولة، ليتضاعف عدد المشاركين نحو 4 مرات مقارنة بالدورة الأولى من التحدي عام 2016 التي شهدت مشاركة 3.5 ملايين طالب من 15 دولة، قبل أن يتضاعف المشاركون في الدورة الثانية لعام 2017 إلى 7.5 ملايين طالب من 15 دولة.

وواصل المشاركون في تحدي القراءة العربي زيادتهم المطردة بعد فتح المجال للمشاركة أمام الطلبة العرب المقيمين خارج الوطن العربي، وبلغ الإجمالي في الدورات الأربع لتحدي القراءة العربي أكثر من 30 مليون طالب.

يشار إلى أن الطالبة المغربية مريم أمجون، ابنة التسعة أعوام، توجت بطلةً لتحدي القراءة العربي في دورته الثالثة لعام 2018، كما فازت مدارس الإخلاص من الكويت بلقب «المدرسة الأولى» وبجائزة المليون درهم، وحازت المعلمة عائشة الطويرقي من السعودية جائزة «المشرف المتميز» في التحدي، كما توجت الطالبة تسنيم عيدي من جمهورية فرنسا بطلة عن طلاب الجاليات في الدول غير العربية.

أما الدورة الثانية من تحدي القراءة العربي فقد توجت بلقبها الطالبة عفاف الشريف من فلسطين، بينما حصلت مدارس الإيمان من البحرين على لقب المدرسة المتميزة. وتوج الطالب الجزائري عبدالله فرح جلود بأول لقب لتحدي القراءة العربي في الدورة الأولى، وحصلت مدرسة «طلائع الأمل الثانوية للبنات» في فلسطين على جائزة «المدرسة المتميزة».

- القيمة الإجمالية لجوائز

التحدي تصل إلى 11

مليون درهم،

وتشمل جوائز: بطل

التحدي، والمدرسة

المتميزة، والمشرف

المتميز، على صعيد

الوطن العربي.

- أعداد المشاركين

في تحدي القراءة

العربي تتضاعف نحو

4 مرات خلال 4 دورات

بمشاركات تفوق

30 مليوناً من 49

دولة.