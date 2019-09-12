قصائد من لبنان في بيت الشعر

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

حلّ مبدعون من لبنان، ضيوفاً على ملتقى الشارقة الشهري للشعر العربي، الذي ينظمه بيت الشعر، خلال أمسية بقصر الثقافة.

وشارك في الأمسية التي شهدت حضوراً لافتاً، كل من الشعراء: خليل عاصي وسارة الزين وعلي الرفاعي ويسرى بيطار وفاروق شويخ.

افتتح القراءات خليل عاصي الذي سبق له أن شارك في مهرجان الشارقة للشعر العربي في دورة سابقة بقصائد تميزت بالعمق واللغة والصورة، ولامست الذات بما تحمله من وجد ومعاناة، ونوّع في قراءاته في الشكل بين العمودي والتفعيلة. بينما قرأت سارة الزين نصوصاً تفاعل معها الحضور. وقدم علي الرفاعي، نصوصاً تجولت بحرّية في فضاء الرمز، لامس من خلالها همّ الأرض. بدورها لامست يسرى بيطار الذات بلغة رشيقة أنيقة.

واختتم القراءات الشعرية فاروق شويخ.

وخلال الأمسية كرم رئيس دائرة الثقافة، عبدالله العويس، ومدير بيت الشعر محمد البريكي، الشعراء المشاركين في الأمسية.