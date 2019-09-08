«ثقافة أبوظبي» تطلق «كلمات القائد» باللغة الروسية

المصدر: موسكو - الإمارات اليوم

أطلقت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي النسخة الروسية من كتاب «كلمات القائد.. الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان»، ضمن مشاركتها في معرض موسكو الدولي للكتاب، الذي تختتم فعالياته اليوم.

ويضم الكتاب، الذي أُطلقت نسخته الروسية في جناح الدائرة بالمعرض، بحضور المدير التنفيذي لقطاع دار الكتب بالإنابة في الدائرة، عبدالله ماجد آل علي، ومدير عام المعرض اندريه جلميزا، وعدد من الناشرين الروس، مجموعة مختارة من أقوال المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، التي تعكس الأسس التي اعتمد عليها في حكمه، والمبادئ والقيم التي شكّلت رؤيته لبناء وتطوير الدولة.

وقال عبدالله ماجد آل علي إن «إطلاق النسخة الروسية من (كلمات القائد)، يأتي تعبيراً عن مكانة الوالد المؤسس في تاريخ الدولة والمنطقة بشكل عام، وما حققه من إنجازات كبيرة نفخر بتقديمها للعالم، عبر إصدار الكتاب بلغات مختلفة، إذ أطلقنا مسبقاً النسخة الألمانية في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب، في أكتوبر الماضي، والنسخة الإنجليزية في معرض لندن الدولي للكتاب، في مارس الماضي».

من جهته، قال مدير إدارة النشر في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، سعيد حمدان الطنيجي: «ستظل شخصية المغفور له الشيخ زايد، طيب الله ثراه، علامة فارقة في تاريخ المنطقة، وشخصية فريدة من الصعب تكرارها، وهو ما يظهر في كتاب (كلمات القائد)، إذ يكشف عن جوانب مختلفة من الإرث الذي تركه لنا المغفور له، من قيم ومبادئ وأسس بناء المجتمعات والدول، وهو إرث غني بالمفاهيم التي يسعى العالم الآن لنشرها وترسيخها في النفوس، مثل التسامح والتعايش والتعاون الدولي، ودعم العمل الخيري والاستدامة، وغيرها من المفاهيم التي تمتد لتشمل مجالات متعددة».