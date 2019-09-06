محمد بن راشد: نريد أن تكون دبي مركزاً ثقافياً عالمياً

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتعيين سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسةً لهيئة الثقافة والفنون في دبي، تمهيداً لمرحلة جديدة في مسيرة عمل الهيئة نحو تحقيق رؤية سموه الرامية لتعزيز مكانة دبي كمركز ثقافي عالمي، أسوة بما حققته الإمارة من نجاحات وإنجازات في مجال المال والأعمال والتي رسخت موقعها كمركز اقتصادي عالمي.

لطيفة بنت محمد: - «التكليف شرف كبير وأمانة نحملها بكل فخر ووعي كامل بحجم المسؤولية». - «رؤية محمد بن راشد ستظل مصدر إلهام للهيئة في مبادراتها ومشاريعها المختلفة». - «سنعمل على تأكيد موقع دبي كمركز محوري على خارطة العالم الثقافية». - سنباشر بإعداد تصورات جديدة لدور الهيئة، وخطة العمل ستكون جاهزة خلال شهر».

وقال سموه في تغريدة على حسابه الرسمي في «تويتر»: «وجهنا اليوم بتعيين الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد رئيسة لهيئة الثقافة والفنون بدبي.. نريد أن تكون دبي مركزاً ثقافياً عالمياً.. كما هي مركز اقتصادي عالمي.. كل التوفيق لها ولفريقها.. وأنتظر تصوراً جديداً للهيئة خلال شهر».

اعتزاز

أعربت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم عن بالغ فخرها واعتزازها بهذا التكليف الذي وصفته بأنه «شرف وأمانة»، وعن خالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، للثقة الغالية التي أولاها سموه إياها بمنحها تلك المسؤولية. وقالت سموها: «التكليف الذي شرفني به صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بتولي رئاسة هيئة دبي للثقافة والفنون شرف وأمانة نحملها بكل الفخر والاعتزاز، وبوعي كامل بحجم المسؤولية نحو ترسيخ مكانة دبي ودولة الإمارات كمركز للإشعاع الفكري والحضاري ليس فقط على مستوى المنطقة ولكن أيضاً على مستوى العالم».

مصدر إلهام

وأضافت سموها: «لطالما كانت رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، وستظل مصدر إلهام للهيئة في مبادراتها ومشاريعها المختلفة، نحو مزيد من التفاعل البنّاء مع المجتمع الثقافي المحلي والعربي والعالمي، وسنعمل على تحقيق الرؤية الطموحة لمستقبل دبي من خلال الملف الثقافي للإمارة، وسنباشر على الفور تنفيذ توجيهات سموه لتقديم تصور جديد للدور المستقبلي الهيئة خلال شهر واحد من الآن، وسنضاعف الجهود مع فريق العمل من أجل الخروج بأطر مبتكرة لمبادرات الهيئة وأنشطتها نحو توطيد دعائم دورها الأصيل في دفع مسيرة التنمية الثقافية في دبي ودولة الإمارات، وتأكيد مساهمتها المركزية في إثراء المشهد الإبداعي المحلي والعربي والعالمي، بأفكار مبدعة وبالتعاون مع كافة الجهات القادرة على تقديم كل ما يعين على بلوغ المكانة المنشودة لدبي مركزاً عالمياً للعمل الثقافي بكافة روافده وضمن جميع قوالبه».

وقالت سمو رئيسة هيئة الثقافة والفنون: «لدينا من المخزون الثقافي والإبداعي ما يعزز توجهاتنا ويدعم خطانا نحو العالمية، وسنركز خلال المرحلة المقبلة على إثراء الساحة الإبداعية بمزيد من الروافد لاسيما عبر الاهتمام بأجيال شباب المبدعين، وتمكينهم من استقاء الخبرة من أصحاب التجارب المميزة في الحقل الثقافي الإماراتي والعربي والعالمي، وفتح المجال أمامهم للتعريف بمواهبهم ومساعدتهم على صقلها بتوفير فرص الاحتكاك ضمن منابر الإبداع العالمية ومختلف المسارات الثقافية، كما سنعمل على توثيق روابط الهيئة مع المبدعين بهدف بناء شبكة من العلاقات مع أصحاب الفكر الخلاق والإبداعات المتميزة سواء داخل الدولة أو خارجها، لتحويل دبي إلى محور مركزي للحراك الثقافي في المنطقة والعالم، ولدينا من الطاقات والمواهب ما يعيننا على انجاز تلك الأهداف تماشياً مع المكانة العالمية التي بلغتها دولة الإمارات في شتى المجالات».

مبادرات

أشرفت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، خلال دورها نائباً لرئيس هيئة الثقافة والفنون في دبي، على العديد من المبادرات والمشاريع والأنشطة التي تضمنت طيفاً واسعاً من الفعاليات الثقافية والإبداعية التي سعت من خلالها الهيئة لتحقيق رسالتها الرامية إلى تمكين قطاعات الثقافة والتراث والفنون والآداب من تحقيق السعادة لمجتمعنا، من خلال استشراف المستقبل، وإقامة الشراكات وتطوير المشاريع والمبادرات الإبداعية والمبتكرة محلياً وإقليمياً وعالمياً، ضمن إطار حوكمة ديناميكي ومرن.

هالة بدري: تحوّل جديد يقوده فكر ريادي متفرد

باركت مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي هالة بدري، توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتعيين سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسةً لـ«هيئة الثقافة والفنون في دبي»، معربة عن سعادتها بهذا الاختيار الذي صادف أهله، ومؤكدة أنه سيحقق تطلعات سموه بأن تكون دبي مركزاً ثقافياً عالمياً بامتياز، في ظل الفكر الريادي المتفرد الذي تمتلكه سمو الشيخة لطيفة بنت محمد. وقالت: «نشهد اليوم تَحوُّلاً جديداً في مسيرة الهيئة، ترافقنا فيه قيادتنا الحكيمة التي تتقن صناعة المستقبل وحصد الإنجازات، وها نحن نحظى بسمو الشيخة لطيفة بنت محمد رئيسةً للهيئة، هذه الشخصية الاستثنائية الملهمة التي حلَّقت بأجنحة الثقافة نحو فضاءات الإبداع الرحبة، وجعلت من الفنون مشاعل نور تتوهج في مختلف المحافل».

وأكدت مدير عام «دبي للثقافة» أن «هيئة الثقافة والفنون في دبي» على موعد مع رحلة جديدة حافلة بالنجاحات، مشيرةً إلى أن الهيئة لن تتوانى عن تسخير الجهود والإمكانات كافة التي تعزز حضور دبي مركزاً ثقافياً عالمياً».